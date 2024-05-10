‘Medeni Yasa’ eleştirilerini anlattılar

Yayınlanma: 10.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2024 - 04:00

Muhalefet milletvekilleri, Medeni Yasa’da yapılması düşünülen değişikliklerle ilgili endişelerini anlattı.

Emek Partisi milletvekili Sevda Karaca Demir, genel seçimlerden sonra Aile Bakanlığı’yla çalıştaylar yapılmaya başlandığını söyleyerek “Bu aile çalıştaylarında ilahiyat profesörleri, müftüler dahi çağrıldı ama kadın örgütleri yer alamadı. ‘Nafaka yuva yıkar’ gibi ifadeler dahi kullanılabildi” dedi.

Tunç, “Medeni Kanun zaten 2001 yılında sil baştan değişti. Benim burada ifade ettiğim; ‘Ailenin korunması, kadının korunması, çocukların korunması ve yargı süreçlerinde bu kişilerin, aile bireylerinin mağdur olmaması anlamında Medeni Kanun’da topyekûn bir tarama yapıp bu konudaki eksikliklerimizi tamamlamamız gerekir’ şeklindeki bir konuşmamız sanki kanun tamamen değişecek gibi bir algıya dönüştürülmüş oldu” savunmasını yaptı.

Kadınların soyadı hakkıyla ilgili düzenlemenin pakette olacağını söyleyen Tunç, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi sonrası kadın cinayetlerinde artış yaşandığı eleştirilerine yanıt vererek “Son yıllarda azalış olduğunu görebiliyoruz” iddiasında bulundu.

