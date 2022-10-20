Fakıbaba 'saygısızlık' dedi, Çelebi'nin umurunda olmadı

20 Ekim 2022 Perşembe, 11:42

AKP'de bakanlık görevinde bulunan Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba partisinden ve milletvekilliğinden istifa etti.

2003 yılında AKP'ye üye olan Fakıbaba'nın sadece AKP'den değil milletvekilliğinden de ayrılması dikkat çekti.

Fakıbaba, AKP için kendisine oy veren yurttaşlara saygısızlık olmasın diye bu kararı aldığını duyurdu.

Dün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın rozet taktığı İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne, oradan da ayrılıp AKP'ye geçmişti. Çelebi için "Oyumuzu geri ver, milletvekilliğinden de istifa et" çağrıları yapılmıştı.

ERGENEKON'DAN AKP'YE

Mehmet Ali Çelebi, Ergenekon kumpasları sürecinde “örgüt adına Hizb ut-Tahrir örgütü içine sızarak faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla 18 Eylül 2008’de tutuklanmış ve 41 ay cezaevinde yatmıştı.

11 Mart 2014 tarihinde hakkında iddia edilen suçlardan beraat eden Çelebi, yaşadıklarını "Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme almıştı.

CHP'nin 35 ve 36. kurultaylarında parti meclisine girerek siyasete atılan Çelebi, 2018 genel seçimlerinde de milletvekili seçilmişti.