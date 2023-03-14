Menzilcileri savunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 18:26

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 18:26

Türkiye depremzede çocuklarına sahip çıkmak için seferber oldu. AKP ise çocukları tarikatların eline bıraktı. Bakan Derya Yanık, Menzil’in köyünde 1100 çocuğun kalmasını “Aileler, çocuklarını diledikleri yerde bulundurabilirler. Karışacak halimiz yok. İstismar, ihmal yoksa görevimiz başlamaz” diyerek savundu.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), depremzede çocukların tarikatte kalmasına ilişkin açıklamalarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Bakan Yanık’ın “Görevi ihmal ve görevi kötüye kullandığı” iddia edildi.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Veli Der Antalya Şube Başkanı Tülin Koç, depremin ilk gününden itibaren kayıp, refakatsiz ve kimsesiz çocuklar sorununun kamuoyu gündemini meşgul ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Aileler,sosyal medyada paylaştıkları ve enkaz bölgelerine astıkları ilanlarla,depremden sonra bir daha haber alamadıkları, ayrı düştükleri, çocuklarını, yakınlarını aramaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Derya Yanık konuyla ilgili olarak ‘endişeye mahal olmadığı' yönünde açıklamalar yaptı. STK, dernek ve siyasi partilerin oluşturdukları ihbar hatlarına, sosyal medya hesaplarına kayıp ve refakatsiz çocuklara ilşkin onlarca bildirim, şikayet ve talep iletilmiştir”

Deprem felaketinde hayatını kaybeden, yetim ve öksüz kalan çocukların; devlet koruması dışında kimi dernek, vakıf, cemaat ve tarikatlara teslim edildiği yönünde haberler yapıldığını belirten Koç, “Merkezi Adıyaman’ın Kahta İlçesine bağlı Menzil Köyü’nde olduğu bilinen Menzil Tarikatı’nın yetkilileri, Buhara Evleri adı verdikleri yerleşkede 2 binden fazla depremzede çocuğu ‘misafir ettiklerini’, halihazırda 1100 çocuğun yanlarında kaldığını açıklamıştır. Menzil Tarikat’ına ait sosyal medya hesaplarından Buhara Evleri’nde tutulan deprem mağduru çocuklara ilişkin görüntüler yayınlamıştır” ifadelerini kullandı.

Koç, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Veli Der Genel Merkezimiz bugün tüm şubeler adına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın, refakatsiz kalmış depremzede çocuklarımızı hemen koruma altına almak asli görevi iken, bu görevini yerine getirmeyerek ve bu çocuklarımızın yasadışı dini yapıların eline düşmesine sebep olarak TCK’nin 257. Maddesine göre 'Görevi İhmal ve Görevi Kötüye Kullanma' suçu işlediğini düşünüyor ve hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.”