Meral Akşener, depremin vurduğu Diyarbakır'da: Bıktık atanmışların talimat vermesinden

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 16:04

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 16:04

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yüzlerce can kaybına ve yıkıma yol açtığı illerden Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu.

Depremzedeleri ziyaret eden Akşener, daha sonra basın toplantısı düzenledi.

Akşener'in basın açıklamasından satırbaşları şöyle:

-Ben ve arkadaşlarım hala sahada çalışıyoruz. Diyarbakır'da şikayetleri dinledim, olması gerekenleri öğrendim.

-Pandemide yüz yüze eğitim yapılamadı. Tablet ve internet eksiklerini söylemiştim biz de bu eksikleri gidermeye çalıştık. İktidarın bunu çözmesi lazımdı.

-Diyarbakır’da gördüğüm şey de bu çocukların tablet eksiği var çadırkentte. Bazı eksiklikler var bir kısmını biz çözeceğiz bir kısmının da çözülmesini sağlayacağız.

-Tıp öğrencileri hastanede de görev yaparlar. YÖK Başkanı'nın verdiği talimat: Hoca gidecek odasına, öğrenci ile yan yana gelmeyecek, açacaklar bilgisayarını orada yapacaklar. Ne yapılmak istendiğini anlamak mümkün değil. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum! Derhal bu olmayacak karardan vazgeçin. Bıktık atanmışların talimat vermesinden. Üniversite öğrencilerinin yüz yüze eğitim yapmalarının önünü açın.



