Merdan Yanardağ tutuklandığı günü ilk kez anlattı: İmamoğlu hâkime, 'Başını eğip nereye kaçıyorsun' dedi

Tutuklu CHP Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kampanya danışmanı Necati Özkan ile birlikte “siyasi ve askeri casusluk” suçlamasıyla tutuklanan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tutuklandıkları gün adliyede yaşananları ayrıntılarıyla anlattı.

İMAMOĞLU'NDAN HAKİME: TÜRK YARGIÇLARI VERDİKLERİ KARARDAN EMİN OLUR VE BAŞLARI DİKTİR, SEN BAŞINI EĞİP NEREYE KAÇIYORSUN?

Yanardağ, "Hakim yüzümüze bakmadan ve sanki elinde bir metni okuyor gibi ayrı ayrı tutuklandığımızı söyledi. Açıklaması tek cümleydi. Hakim çıkmaya çalışırken Ekrem İmamoğlu yüksek sesle 'Burada yargılama yaptığınızı zannediyorsunuz şimdi burası bir mahkeme mi yüzümüze bile bakmıyorsun, Türk yargıçları ve verdikleri karardan emin olur ve başları diktir, sen başını eğip nereye kaçıyorsun' diyerek arkasından seslendi" dedi.

"İSTANBUL ADLİYESİ ADETA BİNLERCE POLİS TARAFINDAN KUŞATILMIŞTI"

Yanardağ paylaşımında şunları söyledi:

''Tutuklandığımız gün yaşadıklarımızın haber değeri olduğu için kamuoyunun bilgisine sunmak isterim.

Sabah saatlerinde önce doktor muayenesine ardından da eskortlar eşliğinde ve konvoy halinde adliyeye getirildim. Bildiğim kadarı ile sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Necati Özkan da aynı şekilde adliyeye getirilmiş.

Çağlayan Meydanı’na geldiğimizde mezun olduğum lisenin bulunduğu yerde kurulan İstanbul Adliyesi'nin adeta binlerce polis tarafından kuşatıldığını gördüm. Aynı şey adliye koridorlar içinde geçerliydi.

5 saate yakın nezarette kaldıktan sonra savcıya çıktım ve ifademi verdim polis sorgusunda olduğum gibi savcılık sorgusunda da bütün suçlamaları ve kumpasa özgü iddiaları reddettim. Yeniden adliye nezaretine indirildim. Yine saatler sonra mahkemeye çıktım. Mahkemede de ifadelerimi tekrarladım.

Aynı işlem sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Necati Özkan için yapılmış.. Sonra yeniden nezarete indirilerek beklemeye başladık.

Gece yarısına doğru 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldık. Sayın Ekrem İmamoğlu ve sayın Necati Özkan’ı ilk olarak orada, mahkeme önündeki koridorda beklerken gördüm. Hatta Sayın Ekrem İmamoğlu 'Geçmiş olsun Merdan Bey' diye seslenince kendisini fark ettim. Kısa süre ayakta sohbet ettik. Ben de aynı dileklerimi ifade ettim."

''BİZİ TUTUKLAYANLAR GÖZLERİMİZE BAKAMADILAR''

"Yarım saat kadar sonra duruşma salonuna girdik. Aynı hakim hızla salona girip yerine geçti ve yüzümüze bakmadan ve sanki elinde bir metni okuyor gibi ayrı ayrı tutuklandığımızı söyledi. Açıklaması tek cümleydi. Sonra yerinden kalkıp hızla salonu terk etmeye çalıştı. Biz sıra ile Necati Özkan ben ve Ekrem İmamoğlu yan yana kararı dinledik.

Tam bu sırada hakim çıkmaya çalışırken Ekrem İmamoğlu yüksek sesle 'Burada yargılama yaptığınızı zannediyorsunuz şimdi burası bir mahkeme mi yüzümüze bile bakmıyorsun, Türk yargıçları ve verdikleri karardan emin olur ve başları diktir, sen başını eğip nereye kaçıyorsun' diyerek arkasından seslendi. Salonda bizim dışımızda, avukatlar, polis, jandarma ve mahkemenin çalışanları vardı. Bu yaşananlar haber olmadıysa bilinmesini isterim. Bizi tutuklayanlar gözlerimize bakamadılar.

Bu sırada saat gece 2:30 idi Silivri’ye gelişimiz sabah altıyı bulmuştu.''