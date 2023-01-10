Mersin’de toplu konut projesine Cumhur İttifakı engeli: ‘Kendi yazdıkları raporu reddettiler'

Yayınlanma: 10.01.2023 - 16:39

Güncelleme: 10.01.2023 - 16:39

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2023 Yılı Ocak ayı 1. Birleşim Toplantısı, Başkan Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan meclis toplantısında birimlerden gelen 27 ve komisyonlara havale edilen 17 olmak üzere toplam 44 madde görüşülerek, oylandı.

Meclis’te Büyükşehir Belediyesi’nin toplu konut projesini de kapsayan maddedeki imar değişikliği, komisyonlardan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu. Cumhur İttifakı Meclis üyeleri, komisyonda kabul ettikleri raporu, Meclis oylamasında oyçokluğuyla reddetti. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde “Mersin Kent Merkezi Doğu Girişi (Liman Arka Bölgesi) 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı” ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen madde tartışmalara neden oldu. Plan değişikliği, mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait olan bazı arazilerin belediye hizmet alanından çıkarılarak, ticari alana çevrilmesini de içeriyordu. Komisyonlarda AKP’li ve MHP’li üyeler, imar planı değişikliğine “evet” oyu kullandı. Oyçokluğuyla komisyonlardan gelen rapor, Cumhur İttifakı Meclis üyeleri tarafından oyçokluğuyla reddedildi.

MECLİS ÜYELERİ ARASINDA GERGİNLİK

MHP’li Meclis üyesi Mehmet Topkara’nın, halka ait arazilerin elden çıkarılacağını iddia etmesi üzerine Topkara ile Başkan Seçer arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğe, MHP’li Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz da katıldı. Tartışmalar üzerine Başkan Seçer, oturuma ara verdi. Oturum yeniden başladığında bu kez MHP grup sözcüsü Mahmut Tat ile MHP’li üye Mehmet Topkara arasında tartışma yaşandı. CHP’li Başkan Vahap Seçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediyeye ait arsaların satışının söz konusu olmadığını ve arsalardan birinin belediyenin toplu konut projesi için kullanılacağını açıkladı. Başkan Seçer, “Garip olan ne biliyor musunuz? Komisyonda çoğunluk Cumhur İttifakı’nda, kabul edilerek gelmiş, biz şimdi o ‘kabul’ oyunu savunur olduk. İşin garibine bak. Bu kadar çelişki olamaz. Kendi aldıkları kararı ‘Nasıl oluyor da siz böyle karar alırsınız’ diyor. Hakikaten garip bir durum. Kamuoyu yaşananları duysun. Anlamıyorum” ifadelerini kullandı.