MetroPOLL Araştırma son anketi yayımladı: AKP ve MHP seçmeni de Diyanet'in açıklamasına katılmıyor
MetroPOLL Araştırma tarafından gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Piyasada fiyatları belirleyen Allah'tır görüşünü ciddiye alıyor musunuz?'" sorusu yöneltildi.
MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Ağustos ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 13-17 Ağustos tarihleri arasında 28 ilde 1717 kişi ile gerçekleştirilen ankette, yurttaşlara, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Piyasada fiyatları belirleyen Allah'tır' görüşünü ciddiye alıyor musunuz?'" sorusu yöneltildi.
Buna göre, yurttaşların yüzde 10,1 "Evet" derken yüzde 85'i "Hayır" yanıtını verdi. Fikrim yok/ cevap yok diyenlerin oranı ise 4.9 oldu.
"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna göre dağılımda ise AKP seçmenin yüzde 69,1'i "Hayır" dedi. "Evet" diyenlerin oranı ise yüzde 22,5 oldu. MHP seçmenin yüzde 15,1'i "Evet" yanıtını verirken yüzde 81,5'i "Hayır" dedi.
MetroPOLL Araştırma kurucusu Özer Sencar sosyal medya hesabı Twitter'dan anketin sonucunu,"Piyasadaki fiyatları Allah belirlemez. Piyasa şartları ve insanlan/kurumlar belirler. Bu açıklamalarla yaşanan ekonomik krizin sorumlusu iktidar değildir denmeye çalışılıyor. Seçmenlerin yüzde 85’i de bu açıklamayı ciddiye almıyor" şeklinde değerlendirdi.
İşte o anket:
Piyasadaki fiyatları Allah belirlemez. Piyasa şartları ve insanlan/kurumlar belirler. Bu açıklamalarla yaşanan ekonomik krizin sorumlusu iktidar değildir denmeye çalışılıyor. Seçmenlerin %85’i de bu açıklamayı ciddiye almıyor. pic.twitter.com/FvDoyqFfTg— Ozer Sencar (@ozersencar1) September 5, 2022
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