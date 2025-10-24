MetroPOLL'den çarpıcı anket: AKP ve MHP'lilerin o soruya yanıtı dikkat çekti!

MetroPOLL Araştırma’nın eylül ayında yaptığı “Gelecekten Umut” araştırması, toplumun büyük çoğunluğunun ülkenin geleceğine dair umutsuz olduğunu ortaya koydu.

“Türkiye'nin geleceğine dair kişisel beklentileriniz nelerdir?” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 51,2’si karamsar olduğunu belirtirken, yalnızca yüzde 30,2’si iyimser olduğunu söyledi.

Katılımcıların yüzde 17,3’ü ne iyimser ne karamsar, yüzde 1,3’ü ise fikrim yok cevabını verdi.

AKP VE MHP'LİLERİN O SORUYA YANITI DİKKAT ÇEKTİ!

14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verilen partilere göre bakıldığında, en yüksek iyimserlik oranı AKP seçmeninde görüldü. AKP'lilerin yüzde 50,9’u iyimser, yüzde 28,6’sı karamsar olduğunu belirtti.

CHP seçmeninde ise tablo tersine döndü: Katılımcıların yalnızca yüzde 11’i iyimser olduğunu söylerken, yüzde 78,3’ü karamsar yanıtını verdi.

MHP seçmeninde iyimserlik oranı yüzde 52,25, karamsarlık oranı yüzde 37,4 olurken; İYİ Parti’de ise yüzde 10,5 iyimser, yüzde 76,8 karamsar çıktı.

DEM Parti seçmeninin yüzde 11,3’ü iyimser, yüzde 65’i karamsar olduğunu dile getirdi.

GELİR GRUPLARINA GÖRE FARK

Katılımcıların hissettikleri gelir düzeyine göre yapılan değerlendirmede de dikkat çekici farklar görüldü.

Düşük gelir grubunda yer alanların sadece %22,3’ü iyimser, %61,4’ü karamsar.

Orta gelir grubunda ise %43,2 iyimser, %36,3 karamsar çıktı.

Yüksek gelir grubunda oranlar tersine döndü: %50’si iyimser, %36,7’si karamsar olduğunu belirtti.

Araştırma, 18-24 Eylül 2025 tarihleri arasında 2 bin 586 kişiyle yapıldı.

MetroPOLL Araştırma kurucusu Özer Sencar'ın paylaştığı anket şöyle: