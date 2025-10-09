MHP’li Yalçın yine durmadı, CHP'li Emir'den davet geldi: 'Cesaretin varsa çık karşıma'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldığı "Tehdit dili, parmak sallama vs. bize sökmez. Bizi tehdit edene anladığı dilden karşılık vererek haddini bildirir, parmak sallayanın parmağını mukabil kelamla gözüne sokarız" sözlerine, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel’den yanıt gelmişti.

Söz konusu atışmanın ardından bu sefer de Semih Yalçın, CHP’li Emir ve Yücel’i sert sözlerle hedef aldı.

Yalçın şunları yazdı:

“Özgür Özel; hukuk fakültesini bitirip de mesleki alanda dikiş tutturamayan niteliksiz CHP militanlarını yalaka, yağcı, alkışçı, şakşakçı, yıkayıcı, aklayıcı, temizleyici gibi partisinin “siyasi müstahdem” kadrolarında değerlendiriyor.

Böylece kimi hukukçu artıkları CHP’de yıkama/yağlama/iç-dış temizleme çavuşları hâline getiriliyor. Deniz Yücel de bunlardan biri…

Deniz Yücel, aklınca bize hukuk dersi vermeye kalkarken kendi konumunu ele vermiş.

Yücel’in zerre kadar anlamadığı, anlayamayacağı Türkçe kurallarına dair kendinden mevhum yetkinliği ise evlere şenlik!

Oysa Deniz Yücel, Türkçe hususunda elifi görse mertek zannedecek türden bir cahil…

Ayrıca biz açıklamamızda belediye başkanı ismi vermedik, ancak CHP’li belediyelerdeki kamuoyuna akseden hırsızlıklardan söz ettik.

Deniz Yücel’in, sözlerimize doğrudan belediye başkanları üzerinden karşılık vermesi; telaşın, suçluluğun zımnen itirafından başka bir şey değil.

MHP camiasının bizden bıktığı palavrası ise CHP’yi tenkit sadedinde doğru yolda olduğumuzun delili…

Zavallı Deniz Yücel’in feryat ve figanı, galiz kelimelerle bize hücum etmesi boşuna değil.

MHP’ye dönük saldırılar karşısındaki sıkı ve tavizsiz tutumumuz, hayli etkili oluyor demek ki.

Demek ki siyasette ağır eleştiri ve keskin hiciv metotlarını müessir surette kullanmamız, Özgür Özel’in “siyasi müstahdem”leri üzerinde yıkıcı ve yıpratıcı etki yaratıyor.

Biz, siyasi tenkit ve söz dalaşı müsabakalarında ringlerin tozunu atmaya, karşımıza çıkan rakipleri yere sermeye devam edeceğiz.

Diğer taraftan Özgür Özel, hakkındaki isabetli tespitlerimize cevap verecek cesareti gösteremeyip kuyruklarından birini, Murat Emir’i de bize karşılık vermekle görevlendirmiş.

Murat Emir de kendi kuyruğunun ucuna, gazeteci yanaşmasına emir buyurmuş.

CHP’den bize verilen cevabı, şaibeli kurultay soruşturmasının şüpheliler listesinde yer alan ve rüşvet çarkının içinde adı geçen danışmanının kaleme aldığı anlaşılıyor.

Bu danışman, Ekrem İmamoğlu tarafından fonlandığı iddia edilen gazeteci taslaklarından biri…

Murat Emir’in genel başkanı adına yanaşmasına sipariş ettiği cevaptaki bıçkın ve boyunu aşan üslup, zaten kelam sahibinin kendisi olmadığını ele veriyor.

Tabanca ve kalibre üzerinden yaptığımız teşbihle vurduğumuz vole öylesine jeneriklik bir gol olmuş ki söz konusu cevap, kalesine giren topu nasıl çıkaracağını bilemeyen bir şaşkının ruh hâlini yansıtıyor.

Murat Emir’in CHP’yi sarsan şaibeler dolayısıyla koruma altına aldığı yanaşmasının, parayla bayağı şımartıldığı da gözden kaçmıyor.

Mesele elbette bunlarla bitmiyor.

Bu danışmanın, Alman istihbaratı hesabına çalışan sözde gazeteci ve vatan haini Can Dündar’ın Türkiye ayağı olduğu öne sürülüyor.

Murat Emir, Can Dündar’ın tilmizi olan bu danışmanı kullanarak kurultay soruşturmasına bir de “yabancı ülke hesabına casusluk” şaibesi katmış oldu.

Emir’in bize kendi kalemiyle cevap verecek erdemi gösterememesi; kalibreden geçtik, siyasetteki hükmünün kurusıkı bir tabancadan öteye geçmediğini de gözler önüne serdi.

Bu arada, CHP’li Murat Emir’in, kendini haber yaptırmak ve medyada görünür olmak için bugüne kadar başka hangi gazetecilerle kirli parasal ilişkiler kurduğunun kamuoyunda merak konusu olduğunu belirtelim.”

CHP YAĞDANLIĞI DENİZ YÜCEL VE ÖZGÜR ÖZEL’İN KUYRUĞU MURAT EMİR İLE YANAŞMASINA DAİR

Özgür Özel; hukuk fakültesini bitirip de mesleki alanda dikiş tutturamayan niteliksiz CHP militanlarını yalaka, yağcı, alkışçı, şakşakçı, yıkayıcı, aklayıcı, temizleyici gibi partisinin “siyasi… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) October 9, 2025

EMİR'DEN YANIT GELDİ: 'CESARETİN VARSA ÇIK KARŞIMA'

CHP'li Murat Emir ise Yalçın'ın bu paylaşımına yanıt verdi. Emir şunları yazdı:

"Sen Genel Başkanımız Özgür Özel’in dengi muhatabı değilsin; olamazsın. Siyaset dilin de yalanla hakaret arasına sıkışmış; zevksiz bir provokasyondan öteye geçmiyor.

Devam edersen, seviyesizliğinle aynı zemine inmeyeceğim, çünkü senin üslubun, benim dilimle denk değil.

Her cümlen seni küçültüyor; ne kadar konuşursan o kadar silikleşiyorsun.

Cümle kurmakta zorlanıyor olman, benim paylaşımlarımın netliğini, açıklığını ve sahipliğini değiştirmez.

Yıllarca metin yazarlarının aklı ile siyaset yaptığından, kişi kendinden bilirmiş işi.

Cesaretin varsa çık karşıma, istediğin televizyon kanalında yüz yüze tartışalım.

Ama biliyorum: senin cesaretin arkadan iftira atmaya, dedikodu üretmeye yetiyor ve onunla da övünüyorsun.

Kurusıkı konuşuyorsun. Gürültü çıkarıyor, çok ses yapıyorsun; fakat hedef tutmuyor, etkisi yok.

Siyasi duruşun yok, yalnızca hırçın bir etki arıyorsun.

Sen konuşmaya devam et; biz seni ciddiye almayacağız.

Senin attığın çamurlar bize yapışmaz.

Bizim yolumuz aydınlık, seninki karanlık ve iftira dolu."