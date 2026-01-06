MHP’li Yıldız’dan ‘infaz düzenlemesi’ eleştirisine sert yanıt: ‘Defol lan şuradan’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medyada ‘infaz düzenlemesini’ eleştiren bir sosyal medya kullanıcısına sert tepki gösterdi.

Kullanıcının “Toplum barışını bombalama görevini sana mı verdiler? İnfaz affıyla 100 bin suç makinesini niye toplum içine salıyorsunuz siz?” yorumuna Yıldız “Defol lan şuradan” diye yanıt verdi.

Yıldız’ın söz konusu yanıtı sildiği görüldü.

YILDIZ NE DEM İŞTİ?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yeni infaz düzenlemesine ilişkin, "Aslında biz infaz düzenlemesi yaptık. 50 bin kişi çıkıyor, 6 ay içerisinde bir 50-60 bin kişi daha çıkacak. Benim söylediğim burada infaz kanunu. İnfaz kanunu çıkartırsak infaz düzenlemesi yamalı bohçaya döndü diyoruz ya bundan da kurtuluruz. Derli toplu, anayasadaki eşitlik ilkesine uygun infaz yasasını el birliği ile çıkartırız. İnfazda anlaşamayacağımız tek şey oranlar. Oranlar da konuşuruz. Yarıya indirilmesi gibi peşin bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.