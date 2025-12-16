MHP’nin desteklediği bütçede ‘eleştirmiyoruz’ diyerek yaptığı konuşmalar dikkat çekti: MHP’den ‘eleştirmeyen’ eleştiriler

Muhalefet, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam eden 2026 yılı bütçesiyle ilgili eleştirilerinin dinlenmemesine tepki gösterirken, bütçeye destek veren ve muhalefetin önergelerine AKP ile ret oyu kullanan MHP’nin görüşmelerde yaptığı konuşmalar dikkat çekiyor. MHP’li vekiller yine yaptıkları her konuşmada bütçeyi desteklediğini ve “iktidarı eleştirmediğini” vurguluyor. Ancak değerlendirmelerinde muhalefetin eleştirileriyle de örtüşen önerilere yer veriyorlar. Bu durumun ilk örneği Adalet Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde MHP’li Feti Yıldız’ın “gizli tanık” sözleriyle ortaya çıktı.

Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesinde konuşan MHP’li Ertuğrul Gazi Konal, bakanlığın çalışmalarını överken “Bakanlığımızın bu başarısının Türk futbolundaki orantısızlıkla eş değer olduğunu da düşünüyorum. Yani nasıl Avrupa’da yalnızca Türkiye’deki 4 büyük takımın başarısı görünüyorsa; Ulaştırma Bakanlığımızın da ülkemizin belirli bölgelerine yapmış olduğu vizyon projeler haricinde birçok Anadolu kentinin ulaştırma alanında kümede kalma mücadelesi verdiğini üzülerek belirtmek istiyorum” dedi. Kendi ili Giresun’dan bir örnek de veren Konal “Kaybettiğimiz önceki dönem AK Parti vekilimiz Cemal Öztürk’ün cenazesine bakanlarımız ve devlet erkânı gelecek diye iki günde Çanakçı yollarımıza nasıl hizmet edildiğine tanıklık ettik” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı bütçesinde ilinden örnekler veren MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce “Nakliyeci esnafımız maliyet baskısı altındadır ve ÖTV, KDV’siz yakıt talebi bölgesel rekabet gücü açısından son derece önemlidir. Bunun yanında yüksek vergi, BAĞ-KUR ve SGK primlerinin düşürülmesi ve yüzde 20 kira stopajının kaldırılması veya mülk sahibine yöneltilmesi esnafımızın en somut talepleridir” ifadelerini kullandı. MHP’li Naci Şanlıktürk, Ordu’da fındık üreticilerinin zirai dondan olumsuz etkilendiğini vurgulayarak “Ekonomik sıkıntılar sosyal hayata da yansımış, ilimizde intihar vakalarında ciddi artışlar yaşanmıştır. Ordu’da son on bir ayda 50 intihar vakası kaydedilmiştir. İlimize acil olarak sosyal ve ekonomik olarak destek verilmelidir” dedi.

İktidar yurt sorunu tepkilerine karşı öğrencilerin yüzde 97’sinin yurtlara yerleştirildiğini savunurken, MHP’li vekiller gençlik bütçesinde kendi illerindeki yurt sorunlarını anlattı. MHP’li Baki Ersoy, Kayseri’yle igili “Artan öğrenci sayısı ve deprem testleri sonucunda sağlam raporu alamayan binalar nedeniyle yurt ihtiyacı aciliyet kazanmıştır. Kent merkezindeki Gevher Nesibe Öğrenci Yurdu ise ekonomik ömrünü tamamlamış olup deprem ve yangın yönetmeliklerine uygun olmayan yapıları nedeniyle acil dönüşüm gerektirmektedir” derken, MHP’li Naci Şanlıktürk de Ordu’dan “Bin 240 kişilik kız öğrenci yurdu ihtiyacı kiralık binalarda geçici olarak çözülmüştür. İlimizde hem erkek hem de kız öğrencilerimiz için 4 bin kişilik yurt binasına ihtiyaç vardır” bilgisini paylaştı.

MHP’li Fevzi Zırhlıoğlu, sağlık bütçesi görüşülürken sağlık çalışanlarının uzun süredir beklentide olduğu özlük haklarına ilişkin “Sağlık çalışanlarına yönelik yıpranma payının adil ve kapsamlı bir şekilde artırılması, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması ve böylece çalışanların geleceğe yönelik güvencelerinin sağlamlaştırılması elzemdir” dedi. MHP’li Zuhal Karakoç, savunma bütçesi görüşülürken “Askerî hastaneler yeniden açılmalıdır. NATO ülkeleri içerisinde en yüksek askerî güce sahip olup askerî hastanesi olmayan tek ülke Türkiye’dir” ifadelerini kullandı. Enerji bütçesi görüşülürken cari açığın büyük bir bölümünün enerji ithalinden kaynaklandığını belirten MHP’li İzzet Ulvi Yönter ise “Bu durum, enerji arzında dışa bağımlılığın ekonomik kırılganlık yaratmaya devam ettiğine de işaret etmektedir” değerlendirmesini yaptı.

Aile bütçesinde konuşan MHP’li Pelin Yılık, çocukların yaşadıkları sorunlara değinerek “Çocuklara yönelik hizmetlerde sağlanan ilerlemelere rağmen sosyoekonomik ve bölgesel eşitsizlikler, erken yaşta evlilikler, madde bağımlılığı, zararlı dijital içerikler ve teknolojinin sorunlu kullanımı gibi riskler devam etmektedir” dedi. Eğitim bütçesinde konuşan İlyas Topsakal, çok sayıda açılan özel okullara dikkat çekerek “Özel okullarımızın devlet okullarına oranı acilen dünya standartlarına çıkarılmalıdır. Eğitimi ticari olarak görmeyen kurumlarımız bu işi yapmalı; diğerleri kesin ve şeksiz kapatılmalıdır” derken, mülakat sorununa değinen MHP’li Mehmet Taytak da “Son dönemde öğretmen adayları arasında yapılan sıralamalara ilişkin olarak mülakat süreçlerinin daha anlaşılır ve daha öngörülebilir olması yönünde beklentilerin dile getirildiğini görüyoruz. Burada ifade edilen hususlar herhangi bir ithamdan ya da eleştiriden ziyade, hakikat duygusunun daha güçlü hissedilmesine yönelik samimi temenniler olarak değerlendirilmelidir. Öğretmen adaylarımızın da sürecin her aşamasına kendilerini eşit, şeffaf ve adil bir değerlendirme içinde hissetmelerinin eğitim sistemimize olan güveni daha da pekiştireceği kanaatindeyiz” diye konuştu.