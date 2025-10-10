Cumhuriyet Gazetesi Logo
MHP 'uyuşturucu' önergesine ret vermişti: Ülkü Ocakları 'Asil kanını kirletme' diye pankart astı

MHP 'uyuşturucu' önergesine ret vermişti: Ülkü Ocakları 'Asil kanını kirletme' diye pankart astı

10.10.2025 10:47:00
Güncellenme:
Batuhan Serim
Takip Et:
MHP 'uyuşturucu' önergesine ret vermişti: Ülkü Ocakları 'Asil kanını kirletme' diye pankart astı

MHP, uyuşturucu madde kullanımının araştırılması için verilen araştırma önergesine ret oyu verdi. Ülkü Ocakları İstanbul’da bir lisenin önüne, uyuşturucu kullanımını eleştiren ve “Damarlarındaki asil kanı kirletme” yazılı pankart astı.

Uyuşturucu madde kullanımının araştırılması amacıyla verilen Meclis araştırma önergesi geçtiğimiz günlerde AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Araştırma önergesinin reddedildiği akşamın sabahında 19 ünlü isim hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN PANKART

MHP ile yakın bağlarıyla bilinen gençlik örgütü Ülkü Ocakları’nın, İstanbul’un Şişli ilçesindeki bir meslek lisesinin önüne astığı pankart ise dikkat çekti.

Image

Ülkü Ocakları Şişli İlçe Başkanlığı tarafından uyuşturucu kullanımına tepki gösterilen pankartta, “Uyuşturucuya kurban verilen her genç, kaybedilen bir vatandır. Damarlarındaki asil kanı kirletme” ifadeleri yer aldı.

Image

İlgili Konular: #MHP #uyuşturucu #Ülkü Ocakları