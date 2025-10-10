MHP 'uyuşturucu' önergesine ret vermişti: Ülkü Ocakları 'Asil kanını kirletme' diye pankart astı

Uyuşturucu madde kullanımının araştırılması amacıyla verilen Meclis araştırma önergesi geçtiğimiz günlerde AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Araştırma önergesinin reddedildiği akşamın sabahında 19 ünlü isim hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN PANKART

MHP ile yakın bağlarıyla bilinen gençlik örgütü Ülkü Ocakları’nın, İstanbul’un Şişli ilçesindeki bir meslek lisesinin önüne astığı pankart ise dikkat çekti.

Ülkü Ocakları Şişli İlçe Başkanlığı tarafından uyuşturucu kullanımına tepki gösterilen pankartta, “Uyuşturucuya kurban verilen her genç, kaybedilen bir vatandır. Damarlarındaki asil kanı kirletme” ifadeleri yer aldı.