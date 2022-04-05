MHP'li Akçakoca Belediyesi'nin elektriği borcu nedeniyle kesildi, CHP'li meclis üyeleri başkana kandil hediye etti

05 Nisan 2022 Salı, 15:39

Akçakoca Belediye Meclisi toplantısı öncesinde, SEPAŞ ekipleri tarafından hizmet binası ve diğer tesislerinin elektriği kesildi. Meclis toplantısı, jenaratör yardımıyla yapılabildi.

Toplantıda Belediye Muhasebe Müdürü Ferhat Küçük, belediyenin toplam 140 milyon lira borcu olduğunu, personelin 2 aylık maaşı ile 5 ikramiyesinin de ödenemediğini söyledi. Küçük, Ramazan ayı içinde tek maaşı personele verebileceklerini belirtti.

CHP’Lİ ÜYELER KANDİL HEDİYE ETTİ

CHP’li Belediye Meclis üyeleri, belediyenin elektriğinin kesilmesi nedeniyle Başkan Okan Yanmaz’a kandil hediye etti. Toplantı sonrasında ANKA Haber Ajansı’na konuşan CHP’li üyeler, “MHP il teşkilatları bizim genel başkanımıza kandil göndermişlerdi. O kandillerden bir tanesini Başkan Yanmaz’a takdim etik” dedi.

CHP’li Meclis üyesi Özgür Seçkin, Akçakoca Belediyesi’nin 6,5 milyon lira borcu olduğunu ifade ederek, "2 yıl önce elektrik borcunu yapılandırmışlardı. Yapılandırma ödenmeyince kesilme yoluna gidildi. Bu sorunun çözülme yolu siyasetle mi olur bilemem ama bu gidişat iyi değil. Akçakoca Belediyesi borçlarından dolayı daha kötüye gidiyor. Belediye çalışanlarının maaş almaması ayrı bir sıkıntı. Biz ilk önce personel maaşının ödenmesini, giderlerin azaltılmasını önemsiyoruz. Hala personel çokluğumuz var, maaş ödememezlik var, elektrik borçları var, sıkıntılar daha çok artacak gibi görüyoruz" dedi.