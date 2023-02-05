MHP'li başkan yardımcısı sokakta yaşayan köpekleri hedef gösterdi: Katliam çağrısı!

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 17:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 17:00

Türkiye'de sokakta yaşayan hayvanlara yönelik şiddet, eziyet ve katliamlar her geçen gün artıyor. Ve etkili bir yaptırım mekanizmasının ön plana çıkması gerekirken cezasızlık artıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 17 Kasım 2022'de, “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır. Gerekli talimatları verdim, bu işi boş bırakmamalıyız” demişti.

Erdoğan hayvanların yerinin barınaklar olduğunu söylese de barınakların hali içler acısı durumda. Bu duruma bir de yandaş medyanın sokakta yaşayan hayvanları hedef aldığı haberler ekleniyor!

Türkiye'nin dört bir yanından, barınaklarda infial yaratan, hayvanlara eziyet görüntüleri gelmeye devam ediyor.

MHP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISI SOKAKTA YAŞAYAN KÖPEKLERİ HEDEF GÖSTERDİ

Son olarak Mersin'in MHP'li Anamur Belediyesi'nin başkan yardımcısı Mehmet Tuğrul'un sosyal medya hesabından sokak köpeklerine yönelik nefret paylaşımı tepki gördü.

“TÜM SOKAK KÖPEKLERİ YA BARINAĞA YA DA İTLAF EDİLSİN”

Tuğrul'un can dostlarımıza yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“10 yaşında çocuğu boynundan ısırarak öldüren, sokak köpeğini ve tüm sokak köpekleri ya hayvan barınağına alınsın ya da itilaf edilsin. Üç beş insan düşmanı fanatik hayvan severlerin hatırı için insanlar tehlikeye atamayız. Bir insan öleceğine bütün sokak köpekleri ölsün/İnsansever.”

CHP’Lİ ANTMEN: HEPSİNİ YOK ETMEK İSTİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Alpay Antmen de MHP’li Tuğrul'un nefret söylemine tepki göstererek “Sokak hayvanı deyince işin içine hem köpek hem kediler giriyor. MHP’li belediye başkan yardımcısı hepsini yok etmek istiyor” ifadelerine yer verdi.

Sokak hayvanı deyince işin içine hem köpek hem kediler giriyor. MHP’li belediye başkan yardımcısı hepsini yok etmek istiyor. https://t.co/Oimfj2ZV9a — Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) February 5, 2023

ERDOĞAN KONYA'DA KATLİAMIN YAŞANDIĞI BARINAĞI ÖVMÜŞTÜ!

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı. Ardından barınak görevlilerinin tahliye edilmesine tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Erdoğan, geçtiğimiz yaz, Konya'daki barınakları örnek göstermişti.

Erdoğan, “Bunlar güzel örnekler. Beykoz Belediyesi’nin barınaklarını yerinde inceledim. Konya Belediye Başkanımız bana uyguladıkları projeyi anlattı. Köpekleri sahiplenenlere teşvik veriyorlar. Takdir ettim. Barınaktaki köpekleri, tüm hayvanları sahiplenmek önemli” demişti.