MHP'li Belediye Başkanı Uslu, CHP'li Erol'a şikayet etti: Ağın ilçesi unutulmuş

MHP‘li Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, kendisini ziyaret eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a dert yandı. Uslu, ilçesine hizmet gelmediğinden şikayet etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 12:28
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Yerel seçimlere sayılı günler kala partiler seçim çalışmalarına devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Ağın ilçesini ziyaret eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AKP ve MHP’nin belediye başkan adaylarına da başarılar diledi.

“AĞIN İLÇESİ UNUTULMUŞ”

İlçeye hizmet gelmediğinden şikayet eden MHP’li mevcut Belediye Başkanı Ali Uslu, “Bir sitenin toplam nüfusu kadar nüfusumuz var. Ağın ilçesi unutulmuş. Özellikle Baskil, Keban ve Ağın bu bölgeler unutulmuş durumda. Elazığ’da Kovancılar, Karakoçan ve Palu metropol ilçeler. Bütün projeler oralarda uygulanır. Tekerin 10 kez oraya dönmesinin yanında biz de diyoruz ki iki kez bize döndürün” dedi.

Uslu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ağın okuma yazma oranı yüzde 100 olan bir ilçe olduğundan bu konuyla gurur duyuyoruz. Ağın nüfusu bin 672. Hepimiz büyük şehirlerde yaşadık. Bir sitenin toplam nüfusu kadar nüfusumuz var. Burada birinin acısı olsa, burnu kanasa biz koşuyoruz. İyi günde, kötü günde beraberiz. Bence siyaset her zaman bir kenara konulmalı ve benden daha iyi kim yapabilecekse AK Parti’nin de CHP’nin de fark etmez, Rabbim ona nasip etsin çünkü derdimiz burada ilçemiz. İlçemize bir ivme kazandırabilir miyiz? Ağın ilçesi unutulmuş. Özellikle Baskil, Keban ve Ağın bu bölgeler unutulmuş durumda. Elazığ’da Kovancılar, Karakoçan ve Palu metropol ilçeler. Bütün projeler oralarda uygulanır. Tekerin 10 kez oraya dönmesinin yanında biz de diyoruz ki 2 kez bize döndürün. Sesimizi böyle duyurabiliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda da arkadaşlarımız, iş insanlarımız, sizin gibi kıymetli ve hemşehrilerimizi düşünen büyüklerimiz sayesinde yaptık. Buraya kadar geldikleri için Sayın Gürsel Erol’a teşekkürlerimi iletiyorum.”


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