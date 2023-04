Millet İttifakı'ndan iktidarın 'suçlamalarına' somut örneklerle yanıt

Yayınlanma: 28.04.2023 - 03:00

Seçimlere 16 gün kala Cumhur İttifakı, muhalefete yönelik “terör” söylemlerini ve suçlamalarını artırdı. “CHP logosuyla terör yanlısı sahte broşürlerin basılmasının” yanı sıra, iktidardan da “Millet İttifakı seçilirse Diyanet’i kapatacaklar, Öcalan serbest bırakılacak” gibi “dozu saldırıya varan” iddialar dile getiriliyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu söylemler üzerine önceki gün sosyal medya hesabından “Kirli İşler” notuyla bir video paylaştı. Videoda iktidarın seçimi manipüle etmek için her yolu denediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Büyük çaplı ve bol kaynaklı iftira kampanyaları ve muhalefeti engelleme çabalarıyla karşı karşıyayız. Bu seçimi manipüle etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. WhatsApp ve Telegram gruplarından her gün binlerce dezenformasyon haberi yayıyorlar” dedi. Bu tür söylemlere karşı teslim olmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Sonunda hak, halk galip gelecek. O çetelerin telefonları acı acı çalmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı da Cumhur’dan gelen bu söylemlere karşı mitinglerde sahaya çıkan liderler ve belediye başkanlarıyla yanıt veriyor. İktidarın terör söylemine karşı ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuştuğu her ilde 2019’daki Ankara seçimlerinde AKP’nin kullandığı “PKK’lılar sayaç okuyacak” iddiasını anımsatarak bunun gerçekleşmediğini anlatıyor. Yavaş ayrıca bölücülük suçlamalarına yönelik “AKP’nin HÜDA PAR ile yaptığı ittifakı” anımsatıyor. Kılıçdaroğlu da “Diyanet kapatılacak” gibi söylemlere karşı Afyon gibi muhafazakâr seçmenlerin olduğu illerde SP lideri Temel Karamollaoğlu ve DP lideri Gültekin Uysal’la ortak mitingler yapıyor.

Millet İttifakı’nın miting meydanlarında iktidarın “negatif söylemlerine” karşı geliştirdiği yöntemi değerlendiren Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz, Kılıçdaroğlu’nun vaatlerini sıralarken tartışmaları da ittifak ortaklarının yanıtladığına dikkat çekti.

Bu şekilde Kılıçdaroğlu’nun ülkeyi yönetirse neleri yapacağına daha çok odaklanabildiğini belirten Yılmaz, “Kavgayı Kılıçdaroğlu’nun ‘dostları’ verirken, o toplumun dikkatini sahadaki iktisadi çelişkiye çekiyor. Aynı zamanda onlara başka bir Türkiye’nin mümkün olduğuna dair pozitif mesajlar iletiyor. İktidarın Türkiye’yi boğduğu kasvetli havayı, pozitif bir dille tersine çevirip ‘baharları’ müjdeliyor ve umudu örgütlüyor” ifadelerini kullandı.

Siyaset Bilimci Tanju Tosun ise iktidarın, “negatif söylemlerle seçmeni hassas yönünden yakalamayı hedeflediğini ancak bunun artık karşılık bulmadığını” söyledi.