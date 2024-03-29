Miting konuşması sırasında prompter durunca Erdoğan sustu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında 'prompter' kazası yaşandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Murat Kurum için ilçe mitinglerine başladı.
Erdoğan'ın konuşması sırasında 'prompter' kazası yaşandı. AKP'li Cumhurbaşkanı, konuşmasını prompterden okumaya devam ettiği sırada cihaz durdu.
Bunun üzerine Erdoğan yaklaşık 30 saniye boyunca cihazın yeniden çalışmasını bekledi.
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