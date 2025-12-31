Muharrem İnce paylaştı: İmamoğlu'ndan kendi el yazısıyla yeni yıl mesajı

Cumhuriyet Halk Partili Muharrem İnce, tutuklu CHP Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni yıl mesajını paylaştı.

İnce'nin sosyal medya hesabından paylaştığı, İmamoğlu'nun kendi el yazısıyla yazılmış o mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Muharrem İnce Başkanım

Bilerek isteyerek bütün kötülükleri, akla gelmeyerek tacizleri yargı eliyle ülkemize yaşattıkları bir yılı geride bırakıyoruz.

Bütün bu kötülükler ve yaşanan trajedi milletimin fakirleşme, işsiz kalmasına, kendini güvende hissetmemesine, geleceği olmadığına inanmasına ve derin bir ümitsizliğe kapılmasına sebep olmuştur.

Çıkış yolu tektir; başımıza bela edilen ucube rejimden kurtulmak ve milletin egemenliği esası ile milletin iktidarını kurmaktır.

Bu yolda koşarak, büyüyerek, bütünleşerek akıl, özgür ve güven içinde sandık ile seçimi sağlayacağız.

Her şey çok güzel olacak!

Yeni yılın kutlu olsun, bütün aileni sevgiyle selamlıyorum.

Ekrem İMAMOĞLU

Tarih: 31.12.2025"