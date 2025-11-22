Mustafa Destici'den 'İmralı' tepkisi: 'Terörle, teröristle müzakere olmaz!'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu teşkilatlarına yönelik eğitim toplantısına katıldı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, son günlerde çeşitli illerde meydana gelen kimyasal madde ve gıda zehirlenmeleri nedeniyle yaşanan ölümlerle ilgili "Kurallar yetersiz, denetimler yetersiz, cezalar yetersiz. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil, olmamalı" dedi.

Bir otelde böcek ilacı nedeniyle bir ailenin hayatını kaybetmesini "bugünün dünyasında kabul edilemez" olarak nitelendiren Destici, uzmanlar tarafından "kimyasal silahlarla eş değer" görülen alüminyum fosfitin kolaylıkla satılmasına ve otellerde kullanılmasına tepki gösterdi.

Destici, milletin güvenli gıdaya erişim konusunda büyük kaygı duyduğunu belirterek, sorumluluk taşıyanların görevini yerine getirmesi gerektiğini ve insan hayatının değersizleştirilmesine izin verilemeyeceğini söyledi.

"HİÇBİR BÜYÜK ÜLKE HALK DÜŞMANI HALİNE GELMİŞ BİR TERÖRİST BAŞIYLA BARIŞ YAPMAZ"

PKK’nın 40 yılı aşkın süredir en çok bölge halkına zarar verdiğini söyleyen Destici, terörle müzakere edilmesine yeniden tepki gösterdi. Destici, "Terörle, teröristle müzakere olmaz. Bu faturayı geçmişte devlet, millet ve en çok da bölge insanı ödedi" dedi.

Destici, güvenlik korucularının yıllar boyunca binlerce şehit verdiğini, köylerinin basıldığını, öğretmenlerin, imamların ve kamu görevlilerinin katledildiğini hatırlattı. Bölgedeki ailelerin çocuklarının zorla dağa götürüldüğünü söyleyen Destici, "PKK terör örgütü en çok bölge insanına zarar vermiştir. İl başkanlarımızın hiçbiri PKK’nın Kürtlerin temsilcisi olduğunu kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.

PKK’yı "emperyalistlerin ve bazı yabancı istihbarat örgütlerinin maşası" olarak niteleyen Destici, örgütün Kürtleri temsil etmediğini vurguladı. Destici, "Terörist başı ya da terör örgütünün siyasi uzantıları muhatap alınamaz. Asıl muhatap devletine 1000 yıldır bağlı kalan ailelerdir" dedi.

Türkiye’nin terörle mücadelesinde büyük bir başarı elde ettiğini belirten Destici, "Bugün Türkiye’de terör yok. Türk ordusu PKK’yı yendi. Kendi topraklarında neredeyse bir tane bile terörist bırakmadı. Bunun en büyük sebebi ordumuzun kahramanlığı ve savunma sanayimizin gelişimidir" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere heyet gönderme kararını hatırlatan Destici, ilk günden beri böyle bir karara karşı çıktıklarını belirterek, aynı noktada olduklarını söyledi.

Öcalan’ın işlediği suçlar nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını hatırlatan Destici, "Hiçbir büyük ülke halk düşmanı haline gelmiş bir terörist başıyla barış yapmaz. Bu kabul edilemez, hukuka ve kamu vicdanına aykırıdır" dedi.

"Terör örgütüne yönelik taleplerin – "geçiş dönemi yasası, demokratik entegrasyon, kayyumların kaldırılması, KHK’lıların ve bazı tutukluların serbest bırakılması" – kabul edilemez olduğunu" ifade eden Destici, "Bu gücü nereden alıyorlar? Meclis'e gelip terörist başı lehine slogan atılır ses çıkarmazsınız. Diyarbakır Sur'da terörist başının bayrağı asılmaya çalışıldığında ses çıkarmazsanız işte size bugün talimat gibi 'serbest bırakın' der" diye konuştu.

Destici, şunları kaydetti:

"KÜRT MESELESİ DİYE BUGÜN BİZE DAYATILAN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BİR SÖYLEMİDİR"

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hukuk içerisinde terörle mücadelesini devam ettirecekti. Bugüne kadar bu konularda devletimiz başarıyla bir sınav verdi. Aynı şekilde ordumuz ve bu bütün güçlerimizde başarılı bir sınav vermişlerdir. Biz birlikten yanayız, kardeşlikten yanayız. Bin yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşıyoruz.

Bu ülkede yaşayan her bir vatandaşımız Kürt, Arap, Türkmen, Çerkez, Boşnak, Alevi, Sünni elbette ki doğuştan getirdikleri haklarını kullanmalıdır. Bunlar onların ana sütü gibi haklarıdır ve helaldir. Herkes ana dilini konuşmalıdır. Ana dilini öğrenmelidir, ana dilinde yazmalıdır. Devletin varlığı ve ülkenin bütünlüğü, milletin birliği için her devletin bir resmi dili olur.

Kürt meselesi diye bugün bize dayatılan terör örgütünün bir söylemidir ve terör örgütünün de buna söyleten, terör örgütüne de bunu söyleten emperyalistler ve siyonistlerdir. Bizim tarih birliğimiz var. Bin yıldır bu topraklarda birlikteyiz. Acıları ve sevinçleri birlikte yaşamışız. Bizim bugün aynı şekilde ülkü birliğimiz vardır. Geleceğe birlikte yürüyoruz.

Terörsüz Türkiye, kardeşlik ve barış istiyoruz. Biz Allah'ın emriyle birbirimize kardeş olmuşuz. Bizim için en büyük emir o. Allah bizi birbirimize bağlamış. Onun için bizim kardeşliğimiz inancımızın, kültürümüzün, kimliğimizin bir gereğidir. Bunu bugüne kadar bozamamışlardır. Masa başında bozulmasına da asla müsaade etmeyiz."