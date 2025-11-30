Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mustafa Destici'den yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'e tebrik telefonu!

Mustafa Destici'den yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'e tebrik telefonu!

30.11.2025 07:58:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Mustafa Destici'den yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'e tebrik telefonu!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i arayarak hayırlı olsun dileklerini iletti.

Özel ise memnuniyetini dile getirdi.

 

İlgili Konular: #Özgür Özel #mustafa destici