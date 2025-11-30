Mustafa Destici'den yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'e tebrik telefonu!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i arayarak hayırlı olsun dileklerini iletti.
Özel ise memnuniyetini dile getirdi.
