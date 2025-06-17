Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı! Yakın arkadaşı kötü haberi duyurdu: '25 kiloya düştü, durumu kritik'

Dolandırıcı çetesine üye olma suçlamasıyla tutuklanan ve anoreksiya nervoza (yeme bozukluğu) hastalığına yakalandığı için cezaevinden 37 kilo ile tahliye edilen fenomen Nihal Candan, 29 kiloya düşmüştü.

5 Haziran’da hastaneye yatırılan Nihal Candan’ın tedaviyi reddettiği, ailesi ve yakın dostların kendisini ikna etmeye çalıştığı öğrenilmişti.

Nihal Candan’ı hastanede ziyaret eden yakın arkadaşı modacı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan’ın sağlık durumuna ilişkin flaş bir açıklama yaptı.





Kerimoğlu, sosyal medya hesabı Instagram’dan Nihal Candan’ın yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Nihal Candan’ın annesi ile görüştüğünü söyleyen Kerimoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Umut anneyle şimdi konuştuk, biliyorsunuz devlet hastanesine yatırılmıştı. Yoğun bakıma alınmış sonunda. Nihal istemiyorum demesine rağmen çok şükür alınmış.

29’DAN 25’E DÜŞTÜ

‘25 kiloya düşmüş ve kritik bir süreçte’ diye belirten Kerimoğlu ‘Sağlığına kavuşsun tek dileğimiz bu dedi.



