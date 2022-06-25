Nureddin Nebati: Bizim bir tane pehlivanımız var, geleni indiriyor

25 Haziran 2022 Cumartesi, 13:06

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri'yi ziyaret etti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le makamında görüşen Nebati, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne giderek başkan Memduh Büyükkılıç'tan kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AKP Kayseri İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Nebati, partililere seslendi.

2023 seçiminin önemine vurgu yapan Nebati, “2023 yılı bir anahtar, gerçek bir anahtar. Bu seçim önemli bir seçim çünkü kazanımlarımızın pekiştirildiği ve ülkenin bugüne kadar karşılaştığı tüm krizlerin üstesinden gelerek bünyesini güçlendiren, bundan sonraki herhangi bir sıkıntıda da bu gücünü perçinleyerek yoluna devam edecek bir ülkenin 2053 kapısını açmış olacağız” dedi.

'20 SENEDİR KOLU ÇOK KUVVETLİ'

AKP'nin teşkilat mensupları olarak “çok şanslı olduklarını” belirten Nebati, şunları söyledi:

“Bizim bir tane pehlivanımız var, geleni yeniyor, gideni yeniyor. Hatta bir ara geliyorlar silahla, tankla, tüfekle, karşıdaki rakiplere de destek verecek şekilde birtakım işler çeviriyorlar. Allem ediyorlar, kallem ediyorlar, bizim pehlivan gene yeniyor. Şimdi 2023’e çıkmış bizimki meydana, 'Nerede benim rakibim?' diyor. Rakip yok. Merak ediyoruz, samimi olarak söylüyorum, 20 senedir kolu çok kuvvetli, geleni indiriyor. Şimdi, 'Neredesin?' diye soruyor, cevap yok. Düşünebiliyor muzunuz, Allah muhafaza o partinin teşkilat mensubusunuz, o partinin teşkilat mensubu olarak sizin genel başkanınız kimin aday olacağına ilişkin kendi iradesini koyamıyor. Bizimki öyle değil. Bizimki 'Yürüyeceğiz.' diyor yürüyor, bu kadar. Biz böyle şanslıyız”

'ÖNCE ENFLASYONU YENECEĞİZ'

Enflasyonla mücadelenin bir numaralı alanları olduğunu ve bundan etkilenen dar gelirlilerin rahatlatılması gerektiğini aktaran Nureddin Nebati, “Önce enflasyonu yeneceğiz ama aynı zamanda önceliğimiz dar gelirlilerin ihtiyaçlarını giderecek adımlar atmak. Onlara gerekli desteği vermek ve onlarla birlikte her türlü yardımı ortaya koyacak destekleri sağlamaktır” dedi.