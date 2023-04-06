Nureddin Nebati'nin sözleri gündem olmuştu: Yurttaş ete yaklaşamıyor
Ekonomik kriz yurttaşın belini büküyor. Yurttaşlar ucuz et alabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren Et ve Süt Kurumu önünde kuyruğa giriyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir TV programında "Türkiye’de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım" dedi. Cumhuriyet'e konuşan yurttaş, "Fiyatlar uçtu ete yaklaşılmıyor" dedi.
Cumhuriyet, Bakan Nebati’nin açıklamalarıyla ilgili kasaplarla ve yurttaşlarla konuştu. Mustafa Mazlum isimli yurttaş hayat pahalılığıyla ilgili “İnsanlar yaşmak için yemek zorundalar, ama bu fiyatlarla da insanların et alması zor. Vatandaşlar ete yaklaşmaya korkuyor” değerlendirmesini yaptı.
İsmini vermek istemeyen bir yurttaş ise “Her şey uçtu fiyatlar bizlere pahalıya patlıyor. Alım gücü gittikçe düşüyor. Çay kaşığıyla veriyorlar kepçeyle alıyorlar. Bu durum böyle giderse insanlar artık kasaba da gidemeyecek” dedi.
HER HAFTA İKİ ZAM
Kasaplar ise ete sık sık gelen zamlar nedeniyle ürünlerine fiyat etiketi koyamadıklarını belirtti. İstanbul’da kasaplık yapan Zeynal Özüner, alım gücü nedeniyle yurttaşın et alamadığını belirtti. Özüner, “Vatandaşların et alımı bayağı bir düştü. Kasap olarak bu fiyatlarla et alımı bizim için de zor. Fiyatlar küçük esnafı bitirtecek düzeyde. Bu şekilde devam ederse sonumuz kötü” dedi.
Kasap İzzet Ahmet Aksungur ise “Fiyatlar yüksek, insanlar et almaya gayret gösteriyorlar ancak haftada iki gün zam geliyor. İnsanlar et almaya geldiğinde zamla karşılaşıyor. Bu da insanları ister istemez ete küstürüyor. Ben dükkânımda elaman çalıştıramıyorum bu fiyatlar yüzünden, maliyetin altından kalkamıyorum. Bunun sonu da nereye gidecek bilmiyorum” diye konuştu.
İŞTE REYONDAKİ CEP YAKAN FİYATLAR
DANA
Kıyma: 330
Kuşbaşı: 340
Antrikot: 455
Biftek: 370
Bonfile net: 670
Bonfile: 570
Nuar: 350
Sokum: 340
KUZU
But: 290
Kol: 280
Külbastı: 395
Pirzola kafes: 345
Pirzola net: 510
Kaski: 295
Küşleme: 450
Lokum: 450
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