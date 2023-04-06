Nureddin Nebati'nin sözleri gündem olmuştu: Yurttaş ete yaklaşamıyor

Ekonomik kriz yurttaşın belini büküyor. Yurttaşlar ucuz et alabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren Et ve Süt Kurumu önünde kuyruğa giriyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir TV programında "Türkiye’de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım" dedi. Cumhuriyet'e konuşan yurttaş, "Fiyatlar uçtu ete yaklaşılmıyor" dedi.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00
Nureddin Nebati'nin sözleri gündem olmuştu: Yurttaş ete yaklaşamıyor
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Cumhuriyet, Bakan Nebati’nin açıklamalarıyla ilgili kasaplarla ve yurttaşlarla konuştu. Mustafa Mazlum isimli yurttaş hayat pahalılığıyla ilgili “İnsanlar yaşmak için yemek zorundalar, ama bu fiyatlarla da insanların et alması zor. Vatandaşlar ete yaklaşmaya korkuyor” değerlendirmesini yaptı.

İsmini vermek istemeyen bir yurttaş ise “Her şey uçtu fiyatlar bizlere pahalıya patlıyor. Alım gücü gittikçe düşüyor. Çay kaşığıyla veriyorlar kepçeyle alıyorlar. Bu durum böyle giderse insanlar artık kasaba da gidemeyecek” dedi.

HER HAFTA İKİ ZAM

Kasaplar ise ete sık sık gelen zamlar nedeniyle ürünlerine fiyat etiketi koyamadıklarını belirtti. İstanbul’da kasaplık yapan Zeynal Özüner, alım gücü nedeniyle yurttaşın et alamadığını belirtti. Özüner, “Vatandaşların et alımı bayağı bir düştü. Kasap olarak bu fiyatlarla et alımı bizim için de zor. Fiyatlar küçük esnafı bitirtecek düzeyde. Bu şekilde devam ederse sonumuz kötü” dedi.

Kasap İzzet Ahmet Aksungur ise “Fiyatlar yüksek, insanlar et almaya gayret gösteriyorlar ancak haftada iki gün zam geliyor. İnsanlar et almaya geldiğinde zamla karşılaşıyor. Bu da insanları ister istemez ete küstürüyor. Ben dükkânımda elaman çalıştıramıyorum bu fiyatlar yüzünden, maliyetin altından kalkamıyorum. Bunun sonu da nereye gidecek bilmiyorum” diye konuştu.

İŞTE REYONDAKİ CEP YAKAN FİYATLAR

DANA

Kıyma: 330

Kuşbaşı: 340

Antrikot: 455

Biftek: 370

Bonfile net: 670

Bonfile: 570

Nuar: 350

Sokum: 340

 

KUZU

But: 290

Kol: 280

Külbastı: 395

Pirzola kafes: 345

Pirzola net: 510

Kaski: 295

Küşleme: 450

Lokum: 450 


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