Öğretmen olmak için geldiği Nevşehir’de çete lideri olup tutuklandı

Nevşehir’de sahte kripto yatırım sitelerine para yatıran 19 kişinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çete liderliğini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde okuyan B.D.’yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Polis ekipleri B.D. isimli öğrencinin kurduğu çetenin 19 ilde yaklaşık 200 kişinin aynı yöntemle dolandırıldığını tespit etti. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, çete üyelerinin sahte kripto yatırım sitesi ve Telegram grupları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Çete lideri olduğu belirlenen ve Nevşehir’de Fen Bilgisi Öğretmenliği okuyan B.D. isimli şahsın, elde edilen gelirleri kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktardığı, çete üyeleri arasında sık sık para transferi yapıldığı ortaya çıktı.

19 İLDE OPERASYON

Operasyon için düğmeye basan ekipler Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Adana, İzmir, Bingöl, Hakkari, Van, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Siirt, Osmaniye, Konya, Antalya, İstanbul, Zonguldak, Hatay ve Ankara illerinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 39 örgüt üyesi gözaltına alınırken, şüphelilerin suçtan elde ettiği düşünülen paralara, iki adet araca, çok sayıda dijital materyale, cep telefonları ve bilgisayarlarına, banka hesaplarına ve kripto hesaplarına el konuldu. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden çete lideri B.D. ile birlikte 25 kişi tutuklanırken; 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 9 kişi de serbest kaldı.