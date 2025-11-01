Oktay Saral'dan, eski bakan Namık Kemal Zeybek'e zehir zemberek sözler: 'Cahil müptezel, fasulye sırığı, beyni sulanmış...'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bu kez eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'i hedef aldı.

Birçok ismi sosyal medyadan hedef göstermesiyle bilinen Saral, bu kez Zeybek'e ağır sözlerle yüklendi.

ZEYBEK'İN CUMHURİYET'İ VE ATATÜRK'Ü ANLATAN VİDEOSUNU ALINTILADI

Oktay Saral, Namık Kemal Zeybek'in Cumhuriyet'i ve Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattığı bir videosunu alıntıladı.

Zeybek, buradaki konuşmasında "Türk'tük ama Türk olduğumuzu bilmiyorduk. Atatürk bize Türk olduğumuzu öğretti ve yeniden bir ulus yarattı" dedi.

Zeybek, "Burada kızlarımızı görüyorum pırıl pırıl... Hiç akıllarına gelir mi acaba? Cumhuriyetten önce her erkek 4 kadın alabilirdi. Boş ol dediği anda kadın boş olurdu. Bu gerçekti. 4 kadın yetmezse istediği kadar cariye alırdı. Cariye pazarı İstanbul'da Üsküdar'daydı" diye konuştu.

Saral, Zeybek'e bu ifadeleri üzerinden yüklendi.

SARAL: CAHİL MÜPTEZEL, FASULYE SIRIĞI, BEYNİ SULANMIŞ...

Zeybek'in söz konusu videosunu alıntılayan Saral, "Medeniyetine, tarihine ve kültürüne bilinçsizce saldıran bu cahil müptezel, kendini fasulye sırığından zannediyor. Namık Kemal Zeybek denen bu beyni sulanmış şahsa bir akıl hastanesinde tedavi olmasını salık veririm" ifadelerini kullandı.