Ömer Günel: 31 Mart’ta kendi rekorumuzu kıracağız
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP’nin 2024 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Başkan Günel, "31 Mart yerel seçimleri hepimiz için kendi rekorumuzu kıracağımız bir seçim olacak" dedi.
CHP tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı’na katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 31 Mart Yerel Seçimlerinde rekor kıracaklarını söyledi.
Sosyal medya hesaplarından toplantıdan fotoğraflar paylaşan Günel, “Cumhuriyet Halk Partisi 2024 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı için Ankara’dayız. Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in liderliğinde gerçekleşen toplantı hepimiz için güzel bir motivasyon oldu. 31 Mart yerel seçimleri hepimiz için kendi rekorumuzu kıracağımız bir seçim olacak” diye konuştu.
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