Öncelik Türkiye’nin çıkarları

Yayınlanma: 07.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2024 - 07:31

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Suriye’de yaşanan çatışmalara ilişkin “film” tanımlaması yaparak “Dış çekimleri Suriye’de, iç çekimleri İmralı’da. Bahçeli’nin Öcalan üzerinden gündeme getirdiği perspektife bakarsanız biz, bir süre sonra PYD-YPG’ye de terörist diyemeyeceğiz” dedi.

Erozan şunları söyledi: “Suriye’nin bölünmesi, üç ayrı devletin ortaya çıkması şeklinde olmaz. İki model üzerinde bu iş sonlanır. Ya Irak gibi ya Bosna Hersek gibi sonlanır. Irak modeli olsun, Bosna Hersek modeli olsun; sonuçları itibarıyla en büyük zararı görecek ülke Türkiye olur. Fiilen şu anda bizim güney komşularımız iki terör örgütü haline geldi. Bir tanesi PYD, Fırat’ın doğusunda duruyordu. Şimdi de HTŞ’nin teröristliğini” diye konuştu.

‘SURİYE TASAVVURU’

“HTŞ’nin İsrail ve Amerika’nın güdümünde olduğunun görülmesi gerekiyor” diyen İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı ise “Fırat’ın batısında bir emirlik, Fırat’ın doğusunda bir PKK devletçiği, güneyde sıkışmış bir Esad devletçiği; şu anda aslında merkez kuvvetlerin arzu ettiği Suriye tasavvuru. Fırat’ın batısında HTŞ bir devletleşme sürecine girdiği zaman doğusunda da PKK’nin devletleşmesi meşru hale gelecek.”