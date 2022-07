Osman Kavala: 'AİHM kararını milletvekillerine göndereceğim'

31 Temmuz 2022 Pazar, 14:59

Gezi Davası kapsamında yargılanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen iş insanı Osman Kavala 1734 gündür cezaevinde tutulurken, aynı davada 18’er yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman, Hakan Altınay ve Can Atalay 3 Ağustos 2022’de cezaevinde 100’üncü gününü dolduracak.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi Davası sanıklarını tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

“AİHM’İN VERDİĞİ KARARI TBMM’DEKİ TÜM MİLLETVEKİLLERİNE GÖNDERECEĞİM”

Kavala, Çakırözer aracılığıyla cezaevinden gönderdiği mesajında, şunları belirtti:

“AİHM’in, (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) tutukluluğumun hak ihlali olduğu yönündeki kararına uymayan Türkiye hakkında son olarak verdiği kararı çevirtip TBMM’deki tüm milletvekillerine göndereceğim. Özellikle de susturma ve caydırma amacıyla, yani kasıtla bunların yapıldığını anlatan 18. Maddenin ihlali konusunu tüm vekiller bilmeli, okumalı.”

“ANAYASA MAHKEMESİ BU HUKUKSUZLUĞA ‘DUR’ DEMELİ”

Kahraman ise Çakırözer aracılıyla gönderdiği mesajında, hukuksuz şekilde cezaevinde tutulduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Bir an önce hukuksuzluk sona ersin. Burada tutulduğumuz her gün hayatımızdan çalınan günler. 3 Ağustos’ta 100. gün olacak. Osman Kavala için 1734 gün! Bu hırsızlığa son verin. İstinaf mahkemesi bir an önce dosyamızı ele almalı. Anayasa Mahkemesi (AYM) bir an önce tutukluluğumuzla ilgili hukuksuzluğa ‘Dur’ demeli.”

Çakırözer aracılığıyla mesaj gönderen Hakan Altınay ise şunları açıkladı:

“AİHM kararını tanımamak, Avrupa Konseyi çağrısını kararına uymamak bunlar bugüne kadar hiç olmayan işlerdi. Türkiye’de 66 hükümet kuruldu. Avrupa Konseyi’ne üye olduğumuz günden bugüne kurulan 48 hükümet Avrupa Konseyi ile ilişkileri, üyeliğimizi, AİHM kararlarına uyumu hep Türkiye’nin çıkarına gördü. Yani o 48 hükümetin hepsi yanılıyordu da bir tek bunlar mı doğrusunu biliyor ve AİHM kararına uymuyor?

“TÜRKİYE’Yİ BU DURUMA DÜŞÜRMEK KİMSENİN YARARINA OLMAZ”

Erbakan, Ecevit, Demirel, Çiller, Özal hepsi de yanılıyor olamaz. Şimdi bu uluslararası kuruluş, onun mahkemesi diyor ki ‘Sizin mahkemenizin kararları yok hükmündedir.’ Türkiye’yi bu duruma düşürmekten kimsenin yararı olamaz.”

“AYM HAK İHLALİ VERMEZSE KENDİNİ KAPATMIŞ SAYILIR”

Avukat Can Atalay’ın Çakırözer aracılığıyla gönderdiği mesaj ise şöyle:

“Derhal bırakılmamız lazım. En önce de Osman Kavala’yı bırakmaları lazım. Hukuka aykırılıklar var. Daha önceki bozma kararlarındaki bozma gerekçelerine bile uyulmamış. İstinafın mutlaka bozması gerekir. Hele de AYM hakkımızda hak ihlali vermezse kendini kapatmış sayılır. Dışarıda bizimle gösterilen dayanışmaya minnettarız. Teşekkür ederiz. Tabi ki iyiyiz, güçlüyüz, sağlamız. Ama burada bir gün dahi tutulmamız fazladır. O yüzden çiğnenen yok sayılan hak ve özgürlüklerimizi derhal istiyoruz. Hakkımızın teslim edilmesini istiyoruz.”

Çakırözer ise Silivri’ye yaptığı ziyaretin ardından “Mesajları tek. Mesajları bir gün dahi içeride olmanın büyük haksızlık olduğu, kendi yaşamlarından çalınan gün olduğunu söylüyorlar. Bu hukuksuzluk artık bir an önce bitmeli” dedi.