Özel Toros Üniversitesi’nde yüzde 150’nin üstündeki zamlara öğrencilerden tepki

Yayınlanma: 25.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 25.07.2023 - 04:00

Ücretlerde en düşük artış yüzde 150’nin üstünde olurken hemşirelik bölümü için 2022-2023 öğrenim yılında 46 bin 710 TL olan yeni kayıt öğrenim ücreti 181 bin 500 TL’ye, mühendislik Fakültesi bölüm ücretleri 63 bin 315 TL’den 181 bin 500’e, meslek yüksekokulu bölümlerinin ücreti ise 30 bin 780 TL’den 99 bin 000 TL’ye yükseldi. Öte yandan yurt ücretlerinde de önemli bir artış olurken geçen yıl 5710 TL olan 3 kişilik ortak banyolu oda fiyatları ise 7 katından fazla artarak 44 bin 825 TL’ye çıkartıldı.

ŞANSLARI KALMADI

Fiyat değişikliği sonrası gazetemize konuşan öğrenciler, okulda öğrenim görenlerin yarısına yakınının deprem bölgesinden geldiğine dikkat çekti. Evlerini ve işlerini kaybeden birçok ailenin öğrencisini okutmakta zorluk çektiğine değinen öğrenciler, “Okulda depremzedelere özel indirim yapılmadığı gibi aksine yüksek artışlarla öğrencilerin burada eğitimlerine devam etme şansları zorlaştı” ifadelerini kullandı.

