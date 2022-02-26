Özel'i hedef alan AKP medyasının Ukrayna sansürü: 'Keşke hepsini yayımlasaydınız...'

26 Şubat 2022 Cumartesi, 15:41

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'da can güvenliği tehlikesi altında olan Türk vatandaşlarının durumuyla ilgili sözleri üzerinden AKP medyasının hedefi oldu.

Halk TV canlı yayınına katılan Özel, başta öğrenciler olmak üzere Ukrayna'da mahsur kalan Türk yurttaşlarla ilgili olarak iktidara tepki göstermiş ve "Ukrayna'daki Türkiye'nin istihbaratı nerede, ABD, Almanya bilirken, tedbir alırken sen bizimkileri orada güvencesiz şekilde bırakıyorsun. 20 bin vatandaş iki ateşin arasındaysa ABD bunları görüp günler öncesinden söylüyorsa, sen onlara 'Dönün yurdunuza' demediysen büyük devlet olma konusunda sorumluluğunu yerine getiremedin demektir" demişti.

Özel'in konuşması sırasında yayına bağlanan Hikmet Samet Alemdar isimli Türk vatandaşı ise "büyükelçiliğin kendilerine mesaj attığını, gerekli tedbirleri uygulamaları konusunda bilgilendirildiklerini" ifade etti. Alemdar, Dışişleri Bakanlığı'nın harekat başlamadan 10-15 gün önce 15 bin Türk vatandaşını tek tek arayıp 'Ülkeyi terk edin' dediğini dile getirdi.

A Haber'den Sabah'a, Takvim'den Yeni Şafak'a iktidara yakın medya organları Alemdar'ın bu sözlerini "CHP'li Özgür Özel'in 'Ukrayna' yalanını yayına bağlanan Türk vatandaşı çürüttü" diyerek haberleştirdi. Ancak aynı yayın kuruluşları, Alemdar'ın sözlerinin devamını görmedi. Oysa Alemdar, Bakanlığın kendilerini bilgilendirdiklerini doğrularken şunları da ekliyordu:

"Ama şöyle bir mesaj geliyor: Şu anda acil bir durum yoksa ülkeyi terk et. O anda İstanbul'a ya da Türkiye'ye en yakın bilet 5 bin TL'den başlıyor. Zaten yapılan tüm anketlerde de Ukrayna halkının yüzde 80'i, tüm Ukrayna'yı kapsayan bir savaşın olmayacağını düşünüyordu. Bu sebepten 5 bin 6 bin TL'lik bilet, henüz can tehlikemiz yokken çok pahalı geldi. O yüzden bizim vatandaşlarımızdan hemen hemen kimse ülkeyi terk edemedi. Zaten uçak da yoktu."

"KEŞKE HEPSİNİ YAYINLASAYDINIZ"

Sözkonusu haberlerin ardından Alemdar, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama da yaptı. Alemdar, konuşmasının ilgili kısmını paylaşarak "Konuşmayı yapan kişi olarak açıklama yapma gereği hissettim. Çok büyük bir yalan kampanyası var. Ben devletimin hakkını yedirmem. Ama bir yalan kampanyasıyla ve montajlanmış bir videoyla muhalefet millet vekilimide yedirmem. Ben sadece bilgi verdim. Keşke hepsini yayınlasaydınız" ifadelerini kullandı.

İşte o konuşmanın ilgili kısmı:

ÖZEL'DEN 'UTANMAZ MONTAJCILAR' TEPKİSİ

CHP Grup Başkanvekili Özel de konuyu kendisini hedef alarak haberleştiren söz konusu medya organlarına Twitter hesabından Alemdar'ın konuşmasının görüntüsünü paylaşarak "Utanmaz montajcılar İzleyin bakalım ne diyor genç kardeşim. Bu rezilliği örtmek için kes kopyala yapıştır. İşte gerçekler..." diye seslendi.