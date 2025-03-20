Özel’in açıkladığı faturalara Cumhuriyet ulaştı: HÜDAPAR’ın faturası Bursalılara

Yayınlanma: 20.03.2025 - 14:25

Güncelleme: 20.03.2025 - 14:31

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta partisinin Meclis’teki grup toplantısında yaptığı konuşmada yerel seçimlerde AKP’den devraldıkları Bursa Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili yolsuzluk iddialarında bulundu.

AKP’nin ittifak ortaklarının kongrelerinin büyükşehir belediyesine fatura edildiğini söyleyen Özel “Özel kalem giderinden yapılan harcamalar: AKP özel buluşması giderleri, AKP İl Başkanlığı'na giden paketler, AKP il binasında kokteyl masrafı, AKP temayül yoklaması giderleri, AKP Ankara'nın istediği promosyonlar, seçim çalışması yemek, HÜDA PAR'ın kongresi, Ülkü Ocakları yemek bedeli, Büyük Birlik Partisi yemek bedeli, Demokratik Sol Parti lansman giderleri, DSP yemek giderleri, TÜGVA yemek bedeli, MHP Kemalpaşa teşkilatının harcamaları. Hepsi birden 154 kalem Bursa Büyükşehir'in özel kaleminden harcanmış” dedi.

Tartışmanın sürmesi üzerine HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Bizim Bursa’da bir ilçe veya il kongremizin olduğunu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bizim kongremizin tek kuruş masrafını ödediğini çıksınlar ispatlasınlar, partiyi kapatacağım” tepkisini gösterdi. Bunun ardından CHP lideri Özel de yine Meclis kürsüsünden söz konusu faturaları paylaştı.

İŞTE O FATURALAR

Özel’in aktardığına göre; 1 Eylül 2023’te HÜDAPAR kongresi için 55 bin TL, . Tarih 8 Ekim 2023, HÜDAPAR kongre. 8 Ekim 2023’te yine kongre için 44 bin TL, 16 Aralık 2023’te de il kongresi için 60 bin TL harcandı. İşte Özel’in paylaştığı faturalar: