Özgür Çelik, Cumhuriyet'e konuştu: Miting ve buluşmalar devam edecek mi?

19 Mart 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile yakın çevresine ve İBB bürokratlarına karşı başlayan operasyonların birinci yılında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, süreci ve bundan sonra izlenecek yol haritasını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Çelik sürecin başlangıcını 31 Mart 2024’teki yerel seçimler olarak tanımladı. CHP’nin yerel seçimlerde birinci parti olmasının ardından siyasi dengelerin değiştiğini belirten Çelik, “Sosyal politikalar, burslar, yurtlar, kreşler, destekler ve kamusal alanların korunmasıyla halkçı belediyecilik güçlendi. 2024’ten sonra bunun daha da büyüyeceğini gördüler” ifadelerini kullandı. Bu tablo karşısında siyasi bir karar alındığını söyleyen Çelik, sürecin adım adım ilerlediğini belirtti: “Bir Cumhuriyet Bayramı arifesinde, 29 Ekim çok güçlü kutlandı. 30 Ekim’de Esenyurt Belediyesi ile düğmeye bastılar” diye konuştu.

''DELİL ÜRETME ÇABASI''

Çelik, 19 Mart sürecini İmamoğlu üzerinden yürütülen bir siyasi müdahale olarak değerlendirirken “Ekrem İmamoğlu bir iddia ortaya koydu. ‘Cumhurbaşkanı adayımızı önseçimle belirleyeceğiz’ dedi. Bunun ardından 18 Mart’ta diploması iptal edildi, 19 Mart’ta operasyon yapıldı” dedi. Operasyonların işleyişine ilişkin konuşan Çelik, “Normalde delil toplanır, sonra operasyon yapılır. Burada önce tutuklama yapıldı, sonra delil üretme çabasına girildi” ifadelerini kullandı.

Sürecin uzatılmaya çalışıldığını kaydeden Çelik, “Günün sonunda son karar verici halktır, millettir. Gerçekleri gizleyerek toplumda karşılık bulmaya çalışıyorlar ama bunu başaramıyorlar. Saraçane’de, meydanlarda bu gerçeği herkes görüyor” diye konuştu.

Çelik, “19 Mart’ta yurttaşlarımız sürece çok güçlü sahip çıktı. Ekrem İmamoğlu’na, CHP’ye, demokrasiye, adalete sahip çıktı. Protestolar Saraçane’de başlayıp Türkiye’ye yayıldı. Önce on binler, sonra yüz binler, ardından yüz binler milyonlara dönüştü. Maltepe’de milyonlar bir araya geldi” ifadelerini kullandı. 19 Mart sonrası CHP’nin İstanbul ve Türkiye genelinde düzenlediği mitinglerin klasik bir siyasi kampanyanın ötesine geçtiğini belirten Çelik, süreci “tarihin en uzun soluklu seçim kampanyası” olarak tanımlayarak şöyle konuştu: “Seçim dönemlerinde günde üç miting de yaparsınız. Ama 103 yıllık Cumhuriyet tarihinde, ortada hiçbir seçim yokken seçim takvimi belli değilken bir siyasi parti Türkiye’de bir yılda 100 buluşma gerçekleştirdi ve gittiğimiz her yerde ‘kale siyaseti’ bitirilerek meydanlar tıklım tıklım doldu”

Çelik, miting ve buluşmaların artarak devam edeceğini de açıklarken “Türkiye’de mitinglerin yarısı tamamlandı. Genel başkanımız sayın Özgür Özel öncülüğünde 81 ilde mitingler devam edecek. İstanbul’da da mücadele kararlılıkla sürecek. İki yönlü bir süreç yürüteceğiz. Ekmek ve özgürlük mücadelesiyle adalet mücadelesi ayrılamaz. Hem çarşıda, pazarda hem sahada, sokakta genel başkanımız ve biz yurttaşlarla buluşacağız” vurgusu yaptı.

''GERİLİM İSTİYORLAR''

Silivri’de 9 Mart’ta başlayan İBB davasında ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çelik, “Biz gerilimden özellikle kaçınıyoruz. İstiyorlar ki CHP sürekli polisle, askerle karşı karşıya gelen bir konumda olsun ve salonun içerisindeki gerçeklikleri perdelensin. Bu ülkeye 30 yıl hizmet etmiş bir öğretmenin çocuğuyum. Devlet geleneğinin ne olduğunu çok iyi bilen insanlarız.” Duruşmalardaki savunmalarda önemli çelişkilerin ortaya çıktığını da belirten Çelik, “‘Gördüm’ demiyor, ‘duydum’ diyor. Bu iddiaların ne kadar zayıf olduğu netleşti” dedi.