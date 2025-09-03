Özgür Çelik görevden alındı... İmamoğlu'ndan ilk açıklama! İsim vermeden Gürsel Tekin'e yüklendi: 'Ben CHP'liyim' diyen hiçbir siyasetçi...

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınmasının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ’Nİ YOK ETMEK İSTİYORLAR"

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yapılan paylaşımda İmamoğlu,

— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) September 3, 2025

"Geceleri uykularını kaçıran mücadelemizden ve milletin iktidarından çok ama çok korkuyorlar. Kendilerini ev sahibi, milleti kiracı zannediyorlar" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti.



İmamoğlu'nun mesajının tamamı şu şekilde:

Cumhuriyet’i kuran iradeyi, Türkiye’nin birinci partisini ve milletin egemenliğini hiçbir kuvvet esir alamayacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve demokrasimizin sigortasıdır.

Bir avuç muhteris, milletin kendi kaderini tayin etme ve demokratik yollarla iktidarı değiştirme hakkını gasp etmeye çalışıyor.

Devletimize ve milletimize yaşatılan bütün kötülüklerin önünde sarsılmaz bir iradeyle duran Cumhuriyet Halk Partisi’ni yok etmek istiyorlar.

Geceleri uykularını kaçıran mücadelemizden ve milletin iktidarından çok ama çok korkuyorlar.

Demokrasiye karşı yaptıkları bu müdahaleyi finanse edebilmek için milletin sofrasındaki ekmeği küçültüyor, ülke ekonomisini yok olma noktasına getiriyorlar.

Kendilerini ev sahibi, milleti kiracı zannediyorlar.

Sandığa ve millet iradesine savaş açarak iktidarda kalacaklarını düşünüyorlar.

Tertemiz olan İstanbul İl Kongremizi ve Kurultayımızı lekelemeye çalışarak, partimizi kayyımla tehdit ederek ve delegelerimizin iradesini hiçe sayarak sonuç alabileceklerini sanıyorlar.

Buradan güçlü bir şekilde ifade ediyorum; CHP kongreleri ve İl Başkanımız Özgür Çelik onurumuzdur.

Bilsinler ki “ben CHP’liyim” diyen hiçbir siyasetçi, bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmaz.

Cennet vatanımızı siyasi mühendislikle, davalarla, tutuklamalarla, masa başı planlarıyla ve kayyımlarla ele geçirmeye çalışanların yargı eliyle demokrasiye yapmaya kalkıştıkları müdahale, 19 Mart’ta Saraçhane’yi inleten milletimizin gür sesi ile durdurulmuştur.

Bitirmeye çalıştıkları bu umut seferberliğini, ne bizleri esir alarak ne de CHP’yi tehdit ederek durdurabilirler.

Türkiye Cumhuriyeti’ni darbeler değil, demokrasi yönetecektir.

Millete savaş açmayı tercih edenler, devletin kurumlarını milli irade gaspı için kullananlar ve kayyımlardan medet umanlar sizin iradenize yenilecek ve kaybedeceklerdir.

Mesele CHP değil, Türkiye’dir.

Demokrasiye karşı yapılan bu saldırıyı durduracak kudret sizin gönlünüzde, aklınızda, ruhunuzda, Türkiye’ye ve demokrasiye olan inancınızda mevcuttur.

Yorulmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz. Hep birlikte geleceğimize ve demokrasimize sahip çıkacağız.

Azim, kararlılık ve cesaretle milletin iktidarı, Türkiye’yi umuda ve huzura kavuşturacak.

Zulümleri, asla milletin zaferinden büyük olamayacak.

Onlar gidecek, millet gelecek!

Ve onları korkudan tir tir titreten o cümle kulaklarından hiç çıkmayacak:

Her Şey Çok Güzel Olacak!

NELER YAŞANDI?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Yönetimi görevden alındı.

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap'tan oluşan heyet kayyum olarak görevlendirildi.

İSTANBUL'DA YAPILACAK İLÇE VE İL KONGRELERİ SEÇİM ÇALIŞMALARI TEDBİREN DURDURULDU

Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına da karar verdi.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİNE SORUŞTURMA

8 Ekim 2023'te yapılan il kongresinde Özgür Çelik, o dönem genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak görülen Cemal Canpolat'a karşı kazanmıştı.

Çelik hakkında "seçime hile karıştırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede Çelik dahil 10 parti yöneticisi için 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.