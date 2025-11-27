Özgür Çelik: İstanbul İttifakı davası utançtır, derhal düşürülmeli

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklanan dokuz belediye meclis üyesinden yedisinin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaparak, "Seçim ittifakı suç değildir. Bariz etnik ayrımcılıkla açılan bu dava bir an önce düşürülmelidir" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seçim ittifakı yapmak suç değildir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türkler ve Kürtlerin birlikte siyaset yapması suç değildir. 31 Mart 2024 seçimlerinde, meşru ve demokratik İstanbul İttifakı'nın parçası olduğu için tutuklanan dokuz Belediye Meclis Üyesi arkadaşımızın yedisi bugün serbest bırakıldı. En baştan var olmaması gereken bu davada yargılanan diğer iki arkadaşımızın da en kısa sürede tahliye edilmesini bekliyoruz. Bariz etnik ayrımcılıkla açılmış bu utanç davası bir an önce düşürülmelidir." ifadesini kullandı.