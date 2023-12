Özgür Çelik’ten ‘milli yas’ çıkışı: Suudi Arabistan kralı için bayrakları indirenler oralı olmadı

Yayınlanma: 27.12.2023 - 13:04

Güncelleme: 27.12.2023 - 13:10

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 81 il ve ilçe örgütüyle eş zamanlı olarak 22-23 Aralık 2023 gecelerinde terör örgütünün saldırıları sonucu şehit olan 12 askerle ilgili basın açıklamasını Güngören’de yaptı. Çelik, CHP Güngören İlçe Başkanı Canan Yılmazcan ve ilçe yönetiminin bulunduğu açıklamada, “22-23 Aralık 2023 gecelerinde arka arkaya gelen kara haberlerle sarsıldık. Pençe Kilit Harekat bölgesinde 12 vatan evladımızı bölücü terör örgütünün hain saldırılarında şehit verdik. Yüreğimiz yandı, bağrımıza taş oturdu. Acımız büyük. Bugün, gencecik vatan evlatlarını toprağa verdiğimiz hain terör saldırılarına, bu insanlık dışı saldırıların yol açtığı onarılmaz acılara Artık Yeter demek için buradayız” dedi.

Özgür Çelik, basın açıklamasında şunları dile getirdi:

Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan. Şehitlerimizin her birinin ayrı bir hikayesi, arkada bıraktıkları aileleri, evlatları, eşleri var. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize şifa diliyoruz. Terörü, bölücü terör örgütü PKK’yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Sadece kınamıyoruz; lanetliyoruz! Toprağa verdiğimiz kahraman evlatlarımızın, bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz.

'EN ÖNEMLİ SORUMLULUĞUMUZ...'

Aynı operasyon bölgesinde iki gece içerisinde 12 şehit verilmesi hepimizi derin bir endişeye sürükledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, askerlerimizin güvenliği için, ilk andan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirdik. Bütçe görüşmelerini sürdüren Meclisimizin derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanının Gazi Meclis’e gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi gerektiğini söyledik. Askerlerimizin can güvenliği ve sağlıkları bizler için her şeyden önceliklidir. Askerlerimizi tehlikeye atacak bir güvenlik zafiyeti olup olmadığını, askerlerimizin can güvenliğini ilgilendiren kararların doğru bir şekilde alınıp alınmadığını takip etmek en önemli sorumluluğumuzdur.

'CUMHURBAŞKANI YAS İLAN ETMEDİ'

Biz milli birlik ve beraberlik duygularımızı ifade edip bu sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışırken; iktidar sahipleri kendi sorumluluk alanlarını unutturma hedefiyle yine büyük bir oyunun, aldatmacanın, algı operasyonlarının peşine düştü. Biz şehitlerimizi, ailelerini, şu anda sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerimizi düşünürken, Ankara’da birileri alışılmış ezberleri tekrar etmekle meşguldü. Her şeyden önce üç günlük milli yas ilan edilmesini talep ettik. Suudi Arabistan Kralı için üç gün yas ilan edenler, bayrakları yarıya indirenler oralı olmadılar. Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak yas ilan etmedi, yası milletimiz kendi ilan etti."