Özgür Özel'den Erdoğan'a 'yerel diktatör' çıkışı: AKP'den ilk yanıt geldi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla miting düzenlendi.

Özel söz konusu mitingde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Erdoğan'dan bir dünya lideri, küresel lider çıkarmak mümkün değildir. Zaten yerelde demokrat değilsen küresel bir lider olamazsın ve buradan gözünün içine baka baka söylüyorum. Sen küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün; otokratsın. Tek adamsın. Yerel diktatörler, bu milletten korksun. Rakibini hapse atan korkaklar bu milletten korksun ve emin olun ki yenileceksiniz" ifadelerini kullandı.

AKP'DEN İLK TEPKİ

Özel, sözlerine ilk tepki AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Çelik, şunları yazdı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza “küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün” demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığı “kopyacı” bir genel başkanlıktır. Özgür Özel’in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş.

Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza “küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün” demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığı “kopyacı” bir genel başkanlıktır. Özgür Özel’in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş.

Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur."