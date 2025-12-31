Özgür Özel'den siyasilere 'yeni yıl' telefonu: Sadece tek bir partiyi aramadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi partilerin genel başkanlarını telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı.

BİR TEK AKP'Yİ ARAMADI

Özel'in bir tek iktidar partisi AKP'ye tebrik telefonu açmadığı öğrenildi.

SAĞLIK, HUZUR, REFAH, BARIŞ VE ADALET DİLEDİ

CHP lideri Özel görüşmelerinde; sağlık, huzur, refah, barış ve adalet dolu bir yıl temennisinde bulundu.

CHP lideri Özel’in telefonla görüştüğü isimler şöyle:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları,

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu,

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan,

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan,

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş,

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,

Demokrat Parti Genel (DP) Başkanı Gültekin Uysal,

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal,

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan,

⁠SOL Parti Genel Başkanı Önder İşleyen,

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici,

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş.

ÖZEL’DEN ÖNCEKİ CUMHURBAŞKANLARI VE GENEL BAŞKANLARA YENİ YIL TELEFONU

Öte yandan Özel, önceki Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile önceki Genel Başkanlar; Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu da telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı.