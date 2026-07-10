Özgür Özel, Gezi'de yaşamını yitiren Ali İsmail Kormaz'ı andı

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ı ölümünün 13'üncü yılında andı.

Özel şu ifadeleri kullandı:

''Gezi’de düşlerinden koparılan Ali İsmail Korkmaz’ı sevgi ve rahmetle anıyorum.

''HEP BİRLİKTE TAMAMLAYACAĞIZ''

Yarım bırakılan düşlerini; özgürlüğün, adaletin ve umudun egemen olduğu bir Türkiye’de hep birlikte tamamlayacağız.

Ali İsmail hep 19 yaşında…''