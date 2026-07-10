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Özgür Özel, Gezi'de yaşamını yitiren Ali İsmail Kormaz'ı andı

Özgür Özel, Gezi'de yaşamını yitiren Ali İsmail Kormaz'ı andı

10.07.2026 09:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel, Gezi'de yaşamını yitiren Ali İsmail Kormaz'ı andı

CHP lideri Özgür Özel, Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıldönümüne ilişkin paylaşımında ''Yarım bırakılan düşlerini; özgürlüğün, adaletin ve umudun egemen olduğu bir Türkiye’de hep birlikte tamamlayacağız'' dedi

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CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ı ölümünün 13'üncü yılında andı. 

Özel şu ifadeleri kullandı: 

''Gezi’de düşlerinden koparılan Ali İsmail Korkmaz’ı sevgi ve rahmetle anıyorum.

''HEP BİRLİKTE TAMAMLAYACAĞIZ''

Yarım bırakılan düşlerini; özgürlüğün, adaletin ve umudun egemen olduğu bir Türkiye’de hep birlikte tamamlayacağız.

Ali İsmail hep 19 yaşında…'' 

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