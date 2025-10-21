Özgür Özel'in 'Gelecekte sizi yargılayacağız' sözlerine, AKP'den jet yanıt: 'Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü grup toplantısında iktidara "Aziz İhsan Aktaş" iddianamesi üzerinden yüklendi.

Erdoğan'a seslenen Özel, "Arkadaşlarımız masumdur. İftiracısınız. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun iftiralarına. Düş milletin yakasından. Düş milletin yakasından. Ya kanıtla, ya özür dile çek git" dedi.

"GELECEKTE YARGILANMAYACAĞIZ, SİZİ YARGILAYACAĞIZ"

CHP lideri şöyle devam etti:

"Al o beceriksizi oradan. Zulmetme artık. Dünkü iftiraname çöp olmuştur, gelecekte de yargılanmayacağız, sizi yargılayacağız. Yazıklar olsun iftiralarınıza. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun iftiralarının hepsine. "

ÖZEL'İN O SÖZLERİNE, AKP'DEN YANIT

Özel'in o sözlerine sosyal medyadan yanıt veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'sizi yargılayacağız' diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış. Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın. Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir 'Yassıada çetesi' kurmak istediğini ilan etmiş oldu. 'Millete kötülük yapma organizasyonu'nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'sizi yargılayacağız' diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış. Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın. Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir 'Yassıada çetesi' kurmak istediğini ilan etmiş oldu. 'Millete kötülük yapma organizasyonu'nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece.

Özgür Özel, Yüce Meclis'in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha 'CHP yargı düzeni' kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir 'siyasi itiraf' bu. Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp, tarihimizin en 'karanlık' işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum. Bu 'karanlık' zihniyete geçit vermeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz."