Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı davayı izlemek için heyet görevlendirdi
CHP lideri Özgür Özel, Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarınki duruşmayı izlemek üzere bir heyet görevlendirildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlendirmesiyle Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, duruşmayı takip edecek.
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