Özgür Özel 'Üyeliği askıya aldık' demişti: Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen CHP'den istifa etti

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından CHP’den istifa etti.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 7 belediye meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklandı.

Tutuklamaların ardından toplanan CHP MYK’da operasyonda adı geçen Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül’ün kesin ihraç talebiyle disipline sevk kararı çıktı.

Toplantıda ayrıca Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve önceki dönem Belediye Başkanı Şükrü Sözen hakkında, "Soruşturmanın selameti açısından belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen’in üyelikleri askıya alınmıştır" kararı verildi.

Kararın ardından Şükrü Sözen, yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurarak, "Ne yazık ki son günlerde dede, baba ocağı olarak gördüğümüz, büyük gayret ve emeğimizin olduğuna inandığımız Manavgat Belediyesi’nin ülke genelinde üzücü bir şekilde yer alması yüreğimizi sızlattı, acıttı" dedi.

"ALAKAM YOK"

CHP'den kendisine iletilen tebliği anımsatan Sözen, "Tebliğ, beni ve ailemi fazlasıyla üzmüştür. Yaşanan bu süreçle ilgili uzaktan ve yakından hiçbir ilgi ve alakam olmamasına rağmen üyeliğimin askıya alınmış olması tebliği ve gerekçesi, beni derinden yaralamıştır. Yaşamım boyunca hiçbir zaman halkımızın, ailemin ve partililerimin başını öne eğecek hiçbir oluşumun içinde asla olmadım" diye konuştu.

"HAK ETMEDİĞİM SIĞ TARTIŞMALAR"

Sözen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Doğru bildiğim yolda dimdik yürümüşken, yaşanan bu sürecin başından beri hak etmediğim yanlış bilgilendirmelere rağmen partime, Manavgat’ımıza ve belediyemize zarar vermemek adına sessizliğimi korudum. Herkes bilir ki, Şükrü Sözen her platformda, her koşulda hakkını ve doğru bildiklerini sonuna kadar savunacak cesaret ve donanıma sahiptir.

CHP çatısı altında Manavgat’ımıza ve ülkemize vermeye çalıştığım hizmet süreci hayatımın en büyük onurudur, çocuklarıma bırakacağım en büyük mirastır. Şeref, haysiyet ve onurum her şeyin üzerindedir. Partime zarar vermemek adına ve ismimi hak etmediğim bu sığ tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum."