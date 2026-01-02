'Palazoğlu' ifşaları gündem olmuştu... Murat Ongun'un X hesabına erişim engeli!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un X hesabına erişim engeli getirildi.

ENGELİN GEREKÇESİ "MİLLİ GÜVENLİK"

Gerekçe, "Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" olarak gösterildi.

Hesap X tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.

"PALAZOĞLU" İFŞALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Ongun, günlerdir sosyal medya hesabından dikkat çeken iddialarda bulunuyordu.

Murat Ongun, Palazoğlu kardeşlerin dosyadaki durumuna dikkat çekerek Ahmet Palazoğlu’nun “açık şekilde yalan ifadeyle" serbest kaldığını, ağabeyi Muhittin Palazoğlu’nun ise iki yalan beyanda bulunmasına rağmen hakkında ceza talep edilmediğini ifade etmişti.

Ongun, Muhittin Palazoğlu’nun "Hakan Fidan’ın oğlu en yakın arkadaşım. Bir şey lazım olursa ben onunla hallederim, söyleyin yeter. Tüm yaz teknemde birlikte eğlendik" dediğini iddia etmişti.

Ongun, Muhittin Palazoğlu’nun savcılıktaki ifadesinde iktidarla yakınlığını ima ettiğini aktararak, Palazoğlu’nun tutuklanan kişilerle “aynı duygu ve düşünceleri hiçbir şekilde paylaşmadığını” söylediğini hatırlatmıştı.

"TELEFONLA BUNLARI ÇEKTİRİRSENİZ BÜYÜK PATLARLAR"

Bunun üzerine kendi tanıklığını aktardığını belirten Ongun, Palazoğlu’nun daha önce çevresine anlattıklarını şöyle aktarmıştı:

“Cumhurbaşkanı ile başsavcı Cuma Namazı için Hz. Ali Camii’nde buluşuyorlar. Namaz sonrası imam odasına geçiyorlar. Başsavcı burada İBB soruşturmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı’na bilgi veriyor. Camiye birini gönderip, telefonla bunları çektirirseniz büyük patlarlar.”

"HAKAN FİDAN’IN OĞLU EN YAKIN ARKADAŞIM"

Ongun’un aktardığına göre Muhittin Palazoğlu, dışişleri bürokrasisine ilişkin de iddialarda bulunmuştu.

Ongun, Palazoğlu’nun şu ifadeleri kullandığını belirtmişti:

“Hakan Fidan’ın oğlu en yakın arkadaşım. Bir şey lazım olursa ben onunla hallederim, söyleyin yeter. Tüm yaz teknemde birlikte eğlendik.”

Bu sözlere tepki gösteren Ongun, “Sayın Bakanım, samimi tavsiyem oğlunuzu bu zevzekten uzak tutunuz. Ağzı da gevşek” demişti.

"PALAZOĞLU BROTHERS..."

Son paylaşımında da "İBB soruşturması delile değil, sadece ifadelere dayanıyor" ifadelerini kullanan Ongun, şunları yazmıştı:

“O zaman ifade sahiplerini tanımak lazım. Palazoğlu Brothers ile başlayalım.

Ahmet P.: “Adstation firmasının tüm yetkileri abim Muhittin Palazoğlu’na aittir. Yüzde yüz tek ortak abimdir.”

Muhittin P.: “Süreç yönetimi kardeşim ve Adstation’ın şirket sahibi, tek yetkilisi Ahmet Palazoğlu tarafından yürütülmüştür.”

Ahmet P.: “Ben Adstation’dan 2022 yılının aralık ayında ayrıldım.”

Muhittin P.: “31 Aralık 2023’e kadar Adstation şirketini fiilen ve resmi olarak kardeşim Ahmet yönetti.”

Ahmet P.: “Tüm ihale tekliflerini hazırlayan abim Muhittin’dir. Bu süreçlerden abim sorumludur.”

Muhittin P.: “Tüm işlerde kardeşim Ahmet vardır. Ben inşaat sektöründe faaliyet gösteriyorum.”

SONUÇ: Ahmet sanık bile değil evinde. Muhittin sanık ama hakkında ceza istenmedi. O da aynı evde. Biz de cezaevinde.

Abisine ya da kardeşine suç atmakta sorun görmeyenler, düşünün bize neler demiştir. İBB soruşturmasının tanık kalitesi ne yazık ki böyle.

SÜRECEK…”