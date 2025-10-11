Pervin Buldan, iktidara 'müdahale' çağrısı yaptı: 'Öcalan medyanın dilinden çok rahatsız'

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, iktidarın "Terörsüz Türkiye" adı altında başlattığı süreçte gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütüne yakın bir televizyon kanalında konuşan Buldan'ın aktardığına göre, terör örgütü lideri Öcalan, "süreç"le ilgili olarak medyanın genelinde kullanılan dilden çok rahatsız olduğunu dile getirdi.

Buldan'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

“Sayın Öcalan son görüşmede çok rahatsız olduğu bir mesele üzerinde durdu. Ciddi eleştirileri var. Hala birçok kanalın ve yorumcunun geçmişteki düşmanca dili sürdürdüğünü ve bu çevrelerin derdinin çözüm ve barış olmadığını, hamaset ve düşmanlık olduğunu açıkça ifade etti. Bazı yorumcuların, habercilerin, kanalların sürecin aleyhine yorumlar, ifadeler kullanması bizim çözeceğimiz bir sorun değil. Çünkü baktığımızda bugün medya da hükümetin elinde, yargı da AKP’nin elinde. Her gücü olan, yaşamın her alanına hakim olan bir iktidardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bunları iyileştirmek, ortadan kaldırmak yine iktidarın görevi. Ama bu konuda da bir ilerleme kaydedilmediğini de belirtmek istiyorum.”

"GRUP TEMSİLCİLERİNDEN BİRER KİŞİ İMRALI'YA GİDER"

İmralı’ya gitmesi beklenen Komisyon heyetine dair değerlendirmelerde bulunan Pervin Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Grubu bulunan partilerin temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetin gitmesi planlanıyor. Bize verilen bilgi bu şekilde. Meclis’te grubu bulunmayan partiler de var, bunlar Komisyonun içinde de yer alıyor. Ancak onlardan gitmek isteyen var mı? Bu konuda bir bilgi yok. Ama 5 siyasi partinin grup temsilcileri olduğu için onlardan mutlaka birer kişi gider, grubu bulunmayanlar gider mi gitmez mi? Bu konuda net bir şey olmadığını belirtmek isterim. Sayın Numan Kurtulmuş’un adaya gitme ihtimali yok. Böyle bir şey gündem olmadı. Sayın Öcalan da bunu ifade etmedi. Sadece Komisyon üyelerinden oluşan 5 kişilik bir heyetin gitmesi planlanıyor.”

"ÖCALAN'LA DEMİRTAŞ'I KARŞI KARŞIYA GETİRMEK İSTEYENLER..."

“Demirtaş’ın tahliyesine Öcalan set çekti” yönünde yapılan edilen haberleri de yalanlayan Pervin Buldan, “Ne bugün ne de geçmişte iddia edildiği şeklinde Sayın Selahattin Demirtaş ile ilgili bir şey söylenmedi. Bunu açık ve net ifade etmek istiyorum. Aksine Sayın Öcalan iki görüşme önce Sayın Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın hala tutuklu olduğunu bunun kabul edilir bir yanının olmadığını ifade eden bir değerlendirme yaptı. Bunu halkımızın çok iyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta yine iki toplantı önce Sayın Demirtaş ve Yüksekdağ’a benim özel selamlarımı gönderin dedi. Biz oradan çıkar çıkmaz iki arkadaşın avukatlarını arayarak Sayın Öcalan’ın selamlarını iletmelerini talep ettik. Onlarda kendilerine ilettiler. Biz kendilerini ziyaret etme noktasından zaman bulamadık. Bu nokta da bir eksikliğimiz var. Bu tarz konular ne bizim ne de Sayın Öcalan’ın gündeminde hiç olmadı. Tamamıyla ortalığı karıştırmak isteyen, Sayın Öcalan ve Demirtaş’ı karşı karşıya getirmek isteyen bazı güçlerin bu tarz söylemlerin kimsenin itibar etmemesi gerektiğini özellikle burgulamak isterim. Bugün yaptığımız açıklama çok net bir şekilde böyle bir şeyin söylenmediğini ortaya koyan bir açıklama oldu. Sayın Selahattin Demirtaş ve diğer tutuklu olan bütün arkadaşlarımıza dair zaman zaman Sayın Öcalan’ın değerlendirmeleri, hukuki durumları gündeme geliyor ama bu tür karşıtlık üzerinden, eleştiri yapan bir yönden hiçbir zaman bir değerlendirme olmadı” şeklinde konuştu.