Pervin Buldan'dan çarpıcı mesajlar: O zaman herkesin yolu açık olsun

16 Ekim 2022 Pazar, 17:19

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Denizli 4’üncü Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, gündemdeki konulara değindi.

Seçim ve ittifak politikalarına dair konuşan Buldan, "HDP tüm kuşatmalara, AKP ve MHP'nin tüm saldırılarına ve bütün engellemelere rağmen 3. Yol çizgisinde ısrar ediyor. Bu çizgide Türkiye’nin geleceği yarınları ve aydınlığı için mücadele ediyor. Bu ülkenin tek çıkış yolu 3. Yol çizgisidir"dedi. Buldan, "Kısa bir süre önce Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturduk. Bizi inkar eden, yok sayan, görmezden gelen ittifaklara karşı, özellikle Kürtleri inkar eden Cumhur İttifakına, karnından konuşan Millet İttifakına karşı Emek ve Özgürlük İttifakı ile Türkiye halklarına yeni bir tercih olarak ortaya çıktık. Elbette ki bu ittifak sadece ifade edilen, deklare edilen partilerle sınırlanmayacak. Daha da büyüyecek, genişleyecek, Kürdi ittifaklarını, Türkiye’nin bütün kesimlerini, ötekileştirilenleri, inkar edilenleri de içerisine alacak, hem seçim öncesinde hem seçim sonrasında bir mücadele ortaklığıyla Türkiye’deki yeni bir dönemi başlatacak olan bir ittifaktan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSE ARAMIZA GİREMEZ"

Partisi ile cezaevinde bulunan tutuklu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş arasında anlaşmazlık yaşandığına dair iddialara da değinen Buldan, şunları kaydetti:

"Biz arkadaşlarımızı yüreğimizin en güzel yerinde, başımızın üstünde taşıyoruz. Ama bırakın kapılara kilit vurmayı, her bir arkadaşımız birer, Selahattin Demirtaş oldu, Figen Yüksekdağ oldu, her bir arkadaşımız birer Gülten Kışanak oldu. Her bir arkadaşımız birer İdris Baluken, Aysel Tuğluk oldu. Cezaevlerinde bile bu mücadele bitmedi. Biz aramıza sokulmak istenen bu kadar spekülasyona, nifak tohumlarına rağmen HDP ile Selahattin Demirtaş arasında anlaşmazlık vardır diyenlere rağmen Selahattin Demirtaş’ı da Figen Yüksekdağ’ı da Gültan Kışanak’ı da yüreğimizin en güzel yerinde taşıyoruz. Biz arkadaşlarımızı başımızın üstünde taşıyoruz. Hiç kimse aramıza bu spekülasyonlarla giremez, girmelerine de izin vermeyeceğiz. Bu mücadele o kadar büyük ki, bu direniş o kadar büyük ki, her gün cezaevi ve saldırılara rağmen gittikçe büyüyen ve genişleyen bir partiyiz. Bizden bu kadar korkmalarının, çekinmelerinin tek nedeni bu. Biz bu ülkede adaletin, demokrasinin, barışın ve kardeşliğin güvencesiyiz. HDP olmadan ne çözüm ne barış ne demokrasi olur.

"KAPIMIZI ÇALACAKLAR"

Önümüzdeki seçimlerin Türkiye’nin kaderini değiştireceğine dikkat çeken Buldan, "Hem cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçiminde de HDP’nin rolü, misyonu, varlığı oldukça önemli bir yere sahiptir. Şimdi hiç kimse HDP’yle yan yana gelmek istemeyebilir, hiç kimse fotoğraf vermek istemeyebilir ama yeri ve zamanı geldiğinde kapımızı çalacaklarını biliyoruz. Kapımızı hiç kimseye kapatmadık. Özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminde belirlenecek olan adayın HDP’nin kriterlerini, ilkelerini, misyonunu göz önünde bulunduran, bunu kabul eden olursa elbette ki diyalog ve müzakere ile seçimlerde ne yapacağımızı, bütün mekanizmalarımızla karar vereceğimizi ifade etmek isterim. HDP’yi yok sayan bir yerden seçimlere yaklaşılırsa o zaman herkesin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

"HDP KENDİ ADAYIYLA ÇIKAR"

Buldan sözlerinin sonunda da seçimlerde cumhurbaşkanı adayıyla ilgili şu mesajları verdi:

"HDP kendi adayıyla ortaya çıkar, gümbür gümbür gelir ve gereken oyu da alır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herkesin üzerine büyük bir sorumluluk düştüğünün farkındayız, biz bu sorumluluğu taşıyoruz. Bu ülkede bu rejimin değişmesini isteyen, bu zorbalığın gitmesini isteyen herkesin aynı sorumlulukla yaklaşması gerekir. HDP özellikle bu değişimin anahtar gücüdür. Dolayısıyla ben bir kez daha bu seçimlerde herkesin büyük bir seferberlik içerisinde ve büyük bir sorumluluk taşıyarak seçimlere hazırlanmasını, HDP’yi almış olduğu oyların çok çok üzerinde oranlar ve milletvekili sayısıyla parlamentoya taşıma hazırlığının şimdiden yapılması gerektiğini belirtmek istiyorum.