Pervin Buldan'dan muhalefete 'değişim' uyarısı: Herkesin bunu çok açık ve net bir şekilde görmesi gerekir

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 14:30

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 14:54

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimde halkı, emek ve özgürlük için bir araya geldikleri bileşenlerle mutlaka büyük finalle buluşturacaklarını dile getiren Buldan, "AKP ve MHP bloğunun, HDP'siz bir seçim süreci algısı yaratabilmek için sis dalgası oluşturmaya çalıştıklarını hep birlikte görüyoruz. Buradan çok net olarak diyorum ki bu çabalar boşuna, nafile çabalardır. Bizim için sisli bir ortam asla yoktur, olmayacaktır. HDP'nin de halkımızın da odaklandığı, bu iktidar düzenini bir an önce değiştirmek ve onları göndermektir" ifadesini kullandı.

İktidarın seçim için bir takvim arayışında olduğunu, "kaybedecekleri seçimin gününü belirlemek adına sürekli papatya falı baktıklarını" söyleyen Buldan, Seçimin ikinci turunun "kesinlikle haziran ayında yapılacağını" savundu.

"TAKVİMLERE UMUT BAĞLAMAYIN"

Buldan, "Demokrasinin, hukukun, özgürlüklerin askıda olduğu, eşit yurttaşlık taleplerinin ağır baskıyla karşı karşıya bulunduğu bir ortamda seçimlere gidiyoruz. Seçimler için nisan ile mayıs arasında gidip gelen bir iktidar var. AKP ve MHP ittifakı. Gidip de gelmeyeceğiniz tarihi ben söyleyeyim. İktidar haziran ayından korksa da seçimlerin ikinci turu kesinlikle haziranda yapılacaktır. Onun için takvimlere çok fazla umut bağlamayın. Ya zamanında yapılacak bir seçimde kaybedeceksiniz ya da erkene alacağınız bir takvimde gideceksiniz. Bütün yollar gidişinize çıkmaktadır" diye konuştu.

"RESTORASYON DEĞİL DEMOKRATİK DEĞİŞİM"

Muhalefette, Türkiye'nin yönetim sistemini kökten değiştirme iddiası yerine restorasyonla yetinen bir anlayışın hakim olduğunu, bu durumun ülkeyi yine aynı çıkmazlara sürükleyeceğini söyleyen Buldan, şunları kaydetti:

"Mevcut gemi her taraftan su almaktadır. Bir, iki yamayla geminin yeni kaptanı olma arzusunun ötesine geçemeyen bir muhalefet anlayışıyla bu gemi kıyıya ulaşamaz. Herkesin bunu çok açık ve net bir şekilde görmesi gerekir. Şu an ülkenin içine sürüklendiği ağır tablo, restorasyonu değil köklü bir demokratik değişimi yeni bir başlangıcı çağırmaktadır. Bu çağrının sorumluluğunu taşıyan temel güç de HDP'dir. Bu seçim, AKP ve MHP iktidarına nokta koyma seçimidir. Bu seçimler, yeniyi kurma, güçlü bir başlangıç yapma seçimidir."

"ONLARA BİZ KAYBETTİRECEĞİZ, KAYBEDECEKLER"

Buldan, "HDP için de halkımız için de asla bir belirsizlik ortamı yoktur, olmayacaktır. Karamsarlığa ve umutsuzluğa yer yoktur. Bizim için sisli bir ortam asla yoktur, olmayacaktır. Asıl belirsizlik; varlık, yokluk telaşı içindeki AKP, MHP için vardır diyeceğim ama onların da durumu aslında nettir. İktidar için de aslında bir belirsizlik ortamı yoktur. Çünkü kaybedecekler, kaybedecekler, kaybedecekler. Söz veriyoruz, onlara biz kaybettireceğiz. Emek ve Özgürlük İttifakı bu düzeni değiştirecek, bu iktidara kaybettirecek" diye konuştu.

BAHÇELİ'YE 'KAPATMA' YANITI

Buldan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP'nin kapatılması, adalet ve demokrasinin onurudur" sözlerine ilişkin de "Asıl sizin ve ortağınızın Kürt düşmanlığı siyasetinin bitirilecek olması, demokrasinin en büyük onuru olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.