PKK'liler İYİ Partili Çömez'i ölümle tehdit etti: 'Kelleni alırız'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın geçen hafta terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın medyanın diline ilişkin yaptığı eleştirileri aktardığı sözlerine tepki göstermiş ve bunun üzerinde gerginlik yaşanmıştı.

Söz konusu gerginliğin ardından terör örgütü PKK'liler tarafından tehdit edildiğini söyleyen Çömez, tehdit mesajlarını gazetemiz Cumhuriyet'le paylaştı.

Gelen mesajlardan birinde "Turhan Çömez faşisti, Sayın Pervin Buldan üzerine hakaretler yağdırıyorsunuz. Çok fazla ileriye gitmeyin. Yoksa senin o kelleni almak bize farz olacak. Bir daha uyarıda bulunmayacağız" ifadeleri yer aldı.

'VAHİM BİR TABLO'

Çömez, "Meclis’te yaptığım konuşmanın ardından sosyal medyadan onlarca tehdit mesajı geldi. Malum çevrelerden, terör örgütü PKK’nın uzantılarından gelmiş mesajlardı. Ancak cep telefonuma kadar ulaşmaları ve 'Bir daha uyarmayacağız, seni öldürürüz' diyerek tehdit etmeleri vahim bir tabloyu gösteriyor" dedi.

'ÇOK CİDDİ BİR GÜVENLİK ZAAFIDIR'

Çömez, "Bizim kişisel bilgilerimiz, telefon numaralarımız PKK uzantısı alçaklara verilip oradan tehdit mesajları gönderilebiliyorsa devlet artık bir anlamda çökmüş demektir. Bir milletvekilinin ve ailesinin cep telefonları açıkça elden ele dolaşıp ardından da PKK’nın uzantısı örgüt mensupları tarafından tehdide maruz bırakılıyorsa, bu çok ciddi bir güvenlik zaafıdır" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRETMENİMİZE PUSU KURACAK KADAR ALÇAKLAR'

"Telefonuma gelen mesajlarda numaralar ve profiller belliydi" diyen Çömez, "Daha önce de buna benzer mesajlar almıştım ama üzerinde durmadım, yine durmayacağım. Ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Onlar ancak masum çocukları öldürecek, gece yarısı köyleri basacak, askerimize, polisimize, öğretmenimize pusu kuracak kadar alçak olabilirler" tepkisini gösterdi.

'DEVLET GEREĞİNİ YAPMALI'

Çömez, "Devlet oradadır. İçişleri Bakanlığı da, Meclis Başkanı da, Cumhurbaşkanı da oradadır. Devleti yönetenler süreci görüyor. Gerekeni yapsınlar" dedi.