Yayınlanma: 22.06.2023 - 11:01

Güncelleme: 22.06.2023 - 11:01

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Ramazan Can, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can'nun hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Ramazan Can kimdir? Yeni Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can kaç yaşında, nereli? İşte, Ramazan Can hakkında merak edilenler...

RAMAZAN CAN KİMDİR?

Ramazan Can, 1974’te Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Zonguldak‘ta tamamladı. 1996 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak farklı illerde görev yaptıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili iken 16.10.2020 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Ramazan Can Ak Parti 27. dönem Kırıkkale 1. sıra milletvekili adaylarından biridir. Ramazan Can, 2023 yılında yeniden Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu.

RAMAZAN CAN ÖZEL HAYATI

Ramazan Can, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Akın Gürlek

Hasan Yılmaz

Niyazi Acar

Ramazan Can