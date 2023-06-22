Ramazan Can kimdir? Yeni Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can kaç yaşında, nereli?
28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından yeniden göreve gelen Erdoğan, yeni kabineyi açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yeni bakan yardımcılarının kimler olduğu belli oldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Yeni Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can oldu. Yurttaşlar, Ramazan Can hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ramazan Can kimdir? Yeni Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can kaç yaşında, nereli?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Ramazan Can, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can'nun hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Ramazan Can kimdir? Yeni Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can kaç yaşında, nereli? İşte, Ramazan Can hakkında merak edilenler...
RAMAZAN CAN KİMDİR?
Ramazan Can, 1974’te Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Zonguldak‘ta tamamladı. 1996 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak farklı illerde görev yaptıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili iken 16.10.2020 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Ramazan Can Ak Parti 27. dönem Kırıkkale 1. sıra milletvekili adaylarından biridir. Ramazan Can, 2023 yılında yeniden Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu.
RAMAZAN CAN ÖZEL HAYATI
Ramazan Can, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Akın Gürlek
Hasan Yılmaz
Niyazi Acar
Ramazan Can
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakandan 'emekli ve memur maaşı' açıklaması
- THY'den 'Şırdancı Mehmet' kararı
- Sarıgül'den 'adaylık' sorusuna dikkat çeken cevap
- Kılıçdaroğlu tutuklanabilir
- 24 başkan istifa etti iddiası yalanlandı
- AKP'ye yüzde 99 oy çıkan o ülke aranıyor!
- Çapa Tıp öğrencileri sansürü deldi
- Yeni bakan yardımcıları belli oldu
- Murat Keçeciler kimdir, nereli, kaç yaşında?
- Erdoğan'dan Şimşek'e 4 onay!