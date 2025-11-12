Cumhuriyet Gazetesi Logo
RTÜK'e iki yeni üye: AKP ve MHP'nin belirlediği isimler kurulda

12.11.2025 17:47:00
DHA
TBMM Genel Kurulu’nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine AKP'nin adayı Orhan Özdemir ve MHP'nin adayı Fatma Çeliker seçildi.

TBMM Genel Kurulu, RTÜK'de AKP ve MHP grubuna düşen 2 yeni üyeyi belirlemek için Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Gündem dışı konuşmaların ardından AKP'nin, Genel Kurul gündem ve çalışma takvimine ilişkin TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeye geçildi. Oylanıp kabul edilen önergeyle; RTÜK üye seçiminin tamamlanmasıyla Genel Kurul’un kapanmasına karar verildi. Ardından seçimlere geçildi.

Seçimler sonucunda; AKP'nin adayı RTÜK eski başkan yardımcısı Orhan Özdemir ile MHP'nin adayı RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanı Fatma Çeliker, RTÜK üyeliğine seçildi.

 

 

Fatma Çeliker'in eşi Murat Çeliker'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü olarak görev yaptığı biliniyor. 

 

GENEL KURUL KAPANDI

 

RTÜK üye seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl, birleşimi 13 Kasım Perşembe günü toplanmak üzere kapattı

