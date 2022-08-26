Savcı Sayan ve Bakan Çavuşoğlu yanına oturdu: Erdoğan'ın maketini yaptılar

26 Ağustos 2022 Cuma, 16:37

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Malazgirt’in Malazgirt Meydan Muharebesi’nin 951. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından, Ahlat’ta belediye tarafından kurulan bir çadırın içerisinden fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta ilk göze çarpan ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi oldu. Erdoğan'ın maketinin, çadır içerisindeki sedirde Savcı Sayan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanında oturtulduğu görüldü.

Sayan'ın "Malazgirt zaferi etkinlikleri kapsamında Ahlat ovasında kurduğumuz belediye çadırımızı ziyaret eden dışişleri bakanımız Sayın ?Mevlüt Çavuşoğlu'nna teşekkür ederiz. Allah eksikliklerini vermesin" notunu düştüğü fotoğraf, kısa sürede sosyal medyanın gündem konu başlıklarından biri haline geldi.

"KALDIRMANIZDA FAYDA VAR"

Birçok sosyal medya kullanıcısının alay konusu haline gelen Erdoğan'ın maketi üzerine AKP'li başkan Savcı Sayan'a bir uyarı da geldi. Habertürk yazarı Kemal Öztürk, Sayan'ın paylaşımını alıntılayıp şu ifadeleri kullandı:

"Savcı Bey niyetiniz her ise, Erdoğan’ın böyle bir maketini yapıp sergilemek hiç iyi bir davranış olmamış.

Faydası olmadığı gibi, kötü bir geleneğin başlangıcı da olabilir.

Kaldırmanızda fayda var."