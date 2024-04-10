Seçim bitti, arsa satışları devam etti

Yayınlanma: 10.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.04.2024 - 04:00

Arsaların satışının iptal olduğu açıklanmasına karşın Kentsel Dönüşüm Başkanlığı söz konusu arsaların 30 Nisan’da ihaleyle satılacağını duyurması kentte tepkilere yol açtı.



9 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, söz konusu satışın iptal olduğunu söylemişti. Seçim sürecinde arsa satışlarıyla ilgili sorulara muhatap olan Osman Topaloğlu, o süreçte “286 arsa bir ay önce TOKİ tarafından satışa çıkartılmıştı Allah’tan fark ettik. Hemen Samsun milletvekili Mehmet Muş’a ilettik. TOKİ başkanı ile görüşüldü ve iptal edildi. Şimdi diyorlar ki seçimde durduruldu seçimden sonra satacaklar, böyle bir şey yok. Durdurulmadı, iptal edildi” demişti. Ancak Osman Topaloğlu’nun “İptal” edildiğini söylediği 19 Mayıs ilçesinde ki 286 arsanın satış ihalesinin tarihini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 30 Nisan olarak duyurdu. Seçim sürecinde iptal edildiği açıklanan söz konusu arsaların seçim sonrası satış ihalesinin gerçekleştirilecek olmasıyla 19 Mayıs ilçesinde arsa sahiplerinin tepkisine neden oldu.

Satış ihalesinde 19 Mayıs ilçesinin yanı sıra Alaçam’da bir tarım alanı, Atakum’da 13 muhtelif alan, Bafra’da 11 konut alanı, Havza’da 1 konut alanı, Tekkeköy’de ise iki marjinal tarım alanı yer aldı.

